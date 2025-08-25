鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-25 19:20

Jefferies 已將標普 500 指數的年終目標上調至 6600 點，顯著高於其先前設定的 5600 點。此前，Jefferies 是唯一一家預測該基準指數將低於 6000 點的券商。

Jefferies大幅上調標普500目標至6600點 AI與企業獲利成主要推力(圖:shutterstock)

此次目標上調，主要基於企業獲利表現強勁，以及市場對美國經濟健康狀況的擔憂有所緩解。

‌



Jefferies 的分析師 Desh Peramunetilleke 指出，人工智慧 (AI) 相關概念股和科技「七巨頭」是引領市場上漲的主要動力。同時，金融股的顯著強勢也顯示了宏觀經濟背景具有韌性。

此外，包括 UBS、花旗集團和滙豐銀行在內的其他主要券商，也已於本月稍早提高了其指數目標，反映市場情緒普遍改善。

美國股市在經歷了 4 月因總統川普關稅宣布導致的急劇下跌後，已藉由 AI 熱潮和穩健的企業盈利重新站穩腳跟。Jefferies 預計，今年標普 500 指數的每股收益將攀升近 10%，達到 267 美元，這預示著企業利潤將實現穩固增長。