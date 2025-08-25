鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-25 17:00

‌



去年 9 月，聯準會 (Fed) 宣布降息 2 碼後，Fed 前理事 Kevin Warsh 曾公開批評其政策框架缺乏連貫性，認為 Fed 決策似乎在追逐相互矛盾的目標。專家最新指出，這一情況也在本月的傑克森霍爾全球央行年會上得到印證。

從「通膨暫時論」到「無預設路徑」！專家示警：鮑爾降息劇本混亂 歷史悲劇恐重演（圖：Shutterstock）

Fed 的表態雜亂無章，既強調控制通膨又試圖維持經濟韌性，被輿論視為笑話。儘管 Fed 主席鮑爾暗示下月可能降息，但這項決策背後折射的美國經濟困境，正引發全球市場對新一輪危機的擔憂。

‌



專家認為，當前 Fed 降息並非主動戰略調整，而是被迫之舉。37 兆美元的國債規模與瀕臨崩盤的就業市場構成雙重壓力。近三個月，美國月均新增就業僅 3.5 萬人，較去年高峰暴跌 80%，非農就業人數從 2021 年的 90 萬高點斷崖式下跌至 7 萬，失業率攀升至 4.2%。

此外，製造業 PMI 雖顯示 53.3 的反彈數據，但政府短期採購支撐的訂單結構難掩民間投資持續萎縮的頹勢。更嚴峻的是，36 兆美元國債產生的利息支出已超越國防支出成為聯邦預算第三大項，2024 財年 1.1 兆美元的利息開支較上年激增，而平均債務利率升至 3.32% 後，若維持 4% 以上利率，今年利息支出突破 1.3 兆美元。

Fed 決策搖擺暴露出更深層的戰略缺陷。鮑爾在傑克森霍爾年會上重申貨幣政策沒有預設路徑，試圖為後續操作預留空間。若 8 月通膨數據好轉則可能暫緩降息，即便 9 月啟動也可能因後續反彈再次暫停。這種缺乏前瞻性的彈性策略被批評為「沒有道理」，經濟趨勢必然伴隨正常波動，過度糾結短期數據恐引發更大規模的金融動盪。

相較於前主席柏南克、葛林斯潘，鮑爾在策略規劃上的差距尤為明顯。回溯 2020-2021 年疫情期間，美國實施無限量化寬鬆推升全球資產泡沫，當英國等經濟體 2021 年四季度啟動升息抑制過熱時，鮑爾堅持通膨只是暫時的立場，結果導致 2022 年美國通膨飆升至 9.1% 的 40 年高點。隨後激進升息又強行刺破泡沫，引發大宗商品暴跌、全球資本市場調整及房市衰退，若非近年 AI 科技突破帶動經濟復甦，後果將更為嚴重。

當前美國經濟已顯現多重危機徵兆，房市因新舊房貸利率倒掛陷入停滯，中古屋掛牌量銳減而新屋滯銷，信貸違約率飆升至 8%，560 萬學生貸款陷入還款困境，消費引擎明顯乏力，7 月零售增速為今年第二低，消費這駕馬車正失去動力，美國 GDP 成長率也從 2024 年的 2.5% 腰斬至 2025 年上半年的 1.2%。

面對 37 兆美元國債壓頂與經濟失速風險，Fed 在通膨控制與經濟成長之間的兩難抉擇，揭露其政策框架的根本缺陷。

鮑爾的「新常態」「無預設路徑」表態被質疑為責任推諉。分析師指出，若鮑爾在 2021 年提前升息，本可避免後續泡沫破裂的連鎖反應。當下全球經濟已無法承受重蹈 2022 年動盪，Fed 的猶豫恐再次將世界拖入危機。