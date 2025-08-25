美國驚現螺旋蠅人類病例！幼蟲啃食宿主致死、養殖與肉品產業高度警戒

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-25 14:10

‌



美國衛生與公共服務部（HHS）於週日（24 日）公布，美國首次出現旅遊相關新世界螺旋蠅人類病例，該病例來自中美洲疫情區。新世界螺旋蠅是一種會吞食活肉的寄生蠅。

美國驚現螺旋蠅人類病例。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，病例由馬里蘭州衛生部與美國疾病控制與預防中心（CDC）調查，並於 8 月 4 日確認為新世界螺旋蠅。患者曾前往薩爾瓦多旅遊，回國後確診。

‌



此前《路透》也指出，一名來自瓜地馬拉的旅客在馬里蘭州被確認感染螺旋蠅。然而，HHS 發言人 Andrew G. Nixon 未對病例來源差異作出回應。他表示，美國境內此類病例對公共衛生風險非常低，且今年尚未確認任何動物病例。

不過，政府與產業消息來源對病例的不同說法，可能進一步讓美國牛肉養殖、牲畜貿易與肉品生產行業緊張。隨著螺旋蠅疫情自中美洲與墨西哥南部北移，業界對潛在入侵風險保持高度警戒。

美國農業部（USDA）估計，一旦螺旋蠅疫情爆發，美國最大的牛隻生產州德州可能因牲畜死亡、人力成本與藥物支出造成約 18 億美元經濟損失。

螺旋蠅是一種寄生性蠅類，母蠅會在任何溫血動物的傷口中產卵。卵孵化後，數百隻螺旋蠅幼蟲會用鋒利的口器鑽入活肉，如果不及時治療，最終可能殺死宿主。

螺旋蠅對牛隻與野生動物可能造成毀滅性影響，人類感染則極少見，但無論是動物或人類一旦感染，皆可能致命。