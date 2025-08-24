鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-24 15:30

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在傑克森霍爾經濟研討會上釋放降息訊號，表示「可能需要調整政策立場」，引發市場對 9 月降息的強烈預期。

巴隆：聯準會9月或將降息 但別誤以為寬鬆週期要來了。(圖：REUTERS/TPG)

消息一出，交易員對降息 25 個基點的概率已接近 86%，道瓊工業平均指數上揚，創下今年以來新高，而債券收益率則下滑。

不過，《巴隆周刊》指出，鮑爾的表態較為模糊，貨幣政策「並非預設路徑」，確切的降息次數及速度仍有待觀察。九月降息可能發生，但不等於新一輪寬鬆週期的開始。

在會上，鮑爾強調對就業市場的擔憂，指出勞動力市場正處於「一種奇特的平衡狀態」，需求與供給同時減弱。

美國 7 月就業報告顯示，過去三個月月均新增就業僅 3.5 萬，而 2024 年期間月均新增為 16.8 萬。鮑爾警告，就業下行風險正在上升，若持續顯現，可能快速反映在裁員增加上。

《巴隆》指出，這使接下來公佈的八月就業數據尤為關鍵，將影響聯準會九月會議的決策。若數據疲軟，可能成為降息理由；若數據強勁，鮑爾將有更多理由採取緩慢行動。

同時，鮑爾還認為，聯準會仍有靈活性觀察局勢。他指出，目前利率「比一年前距離中性利率更近 100 個基點」，代表政策限制性已減弱，因此沒有必要急於降息。

鮑爾還提到，所謂 R 星，即在通膨穩定的情況下，能讓經濟達到最大潛力成長的理論利率，可能比 2010 年代更高，因此即使降息兩到三次，政策仍可能處於收緊狀態。

此外，鮑爾也對通膨保持警惕，並指出美國總統川普的關稅政策將在未來幾個月持續推升物價，增加貨幣政策決策難度。

《巴隆》總結道，對於那些期待貨幣政策迅速轉向寬鬆的市場來說，鮑爾實際上在低調地釋放相反訊號。換句話說，聯準會可能會在九月降息，但這並不一定代表新一輪寬鬆週期的開始。

每年八月，堪薩斯城聯邦儲備銀行會在懷俄明州提頓山脈的傑克森霍爾舉辦經濟研討會。該活動始於 1982 年，最初是為了吸引時任主席沃克（Paul Volcker），如今已成為全球央行行長與經濟學家高度關注的重要聚會。