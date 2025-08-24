鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-24 13:30

‌



據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統川普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。

川普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職。(圖：Shutterstock)

‌



梅努欽曾建議川普任命鮑爾（Jerome Powell）為聯準會（Fed）主席，如今川普則對鮑爾猛烈抨擊，加劇了雙方矛盾。

在川普的第一任期內，法爾肯德曾出任財政部經濟政策助理部長。川普卸任後，他加入於 2021 年成立、與川普結盟的智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）。

2025 年 3 月，法爾肯德正式擔任財政部副部長，負責機構日常運作。然而，隨著此次離職，財政部關鍵職位再次出現空缺。

據悉，自 7 月以來，川普對法爾肯德的不滿逐漸升高。特別是在前共和黨議員 Billy Long 於 6 月宣誓就任美國國稅局（IRS）局長後，法爾肯德與其在管理方式上發生摩擦。

川普隨後向貝森特施壓，要求法爾肯德先行行政休假，而最終目標則是撤換他。本週，在與川普再度磋商後，貝森特正式通知法爾肯德，他的任期已經結束，隨後法爾肯德宣布離職。

作為馬里蘭大學金融學教授，法爾肯德曾任 IRS 代理局長，並對川普任命 Long 掌管該機構的方式提出異議。

值得注意的是，川普已於 8 月初解除了 Long 的 IRS 局長職務，由貝森特暫代，而 Long 則預計出任駐冰島大使。

在任內，法爾肯德不僅領導了財政部過渡團隊，還參與制定稅收政策，這些政策後來成為川普於 7 月簽署的稅收與支出法案的重要部分。他亦推動《天才法案》（Genius Act）的通過，為穩定幣等加密資產建立監管框架。