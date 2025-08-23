聯準會宣布放棄高通脹框架回歸2%目標！WSJ：聯準會仍未承認錯誤

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-23 18:00

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）週五（22 日）宣布，未來貨幣政策可能更寬鬆，短期內帶動美國股市上漲。但更重要的是，聯準會正式放棄了 2020 年提出的「高於目標的通脹也能有益」政策框架，回歸傳統 2% 通脹目標。

聯準會宣布放棄高通脹框架回歸2%目標！

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，2020 年，聯準會採用「靈活平均通脹目標制」（FAIT），允許短期通脹高於 2% 目標，以彌補此前通脹低迷。

然而，這一貨幣政策框架在疫情封控期間實施，導致通脹迅速上升，2022 年 6 月甚至達到 9.1%。

週五，聯準會宣布回到傳統的「靈活通脹目標制」，將通脹目標重定為 2%，短期內提振市場信心。但《華爾街日報》指出，令人遺憾的是，聯準會未承認自身在疫情期間通脹上升中的責任。

《華爾街日報》表示，國會賦予聯準會的核心職責是維持貨幣穩定，但 2% 通脹目標長期下可能削弱美元購買力。

儘管聯準會以零通脹為目標有通縮風險，但《華爾街日報》指出，歷史經驗顯示風險相對有限，過度擔憂通縮反而曾導致貨幣政策錯誤，包括引發 21 世紀初房市泡沫與崩盤。

此外，聯準會未回歸危機前的貨幣政策模式，長期維持約 7 萬億美元的資產負債表，並向大型銀行支付準備金利息，使政策過於擴張。

《華爾街日報》認為，若聯準會能回到更克制的政策角色，將更有助於貨幣穩定。

鮑爾表示，關稅對通脹的影響屬一次性，並不會造成長期高通脹。雖未明確釋放降息訊號，但市場對此反應正面。