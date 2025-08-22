美企招聘急凍！五分之一雇主計劃下半年放緩招聘

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-22 01:04

據《華爾街日報》周四 (21 日) 報導，美國企業招聘意願大幅降溫，經濟諮商會調查顯示，五分之一雇主計劃在 2025 年下半年放緩招聘，比例較去年同期近乎倍增。失業者平均需 24 周才能找到新工作，較去年延長近一個月。

經濟諮商會調查顯示，企業招聘樂觀情緒已連續兩年下滑。

這份研究報告顯示，企業招聘意願已連續第二年下滑。上次企業主管對招聘普遍樂觀是在 2023 年第二季，當時超過半數企業預期增加員工人數。

知名企業紛紛暫停招聘

減重藥物 Ozempic 和 Wegovy 製造商諾和諾德 (NVO-US) 周三表示，將暫停非關鍵領域招聘，以應對仿製藥競爭。一直大舉招募 AI 人才的 Meta(META-US)也暫停相關招聘行動。

人力資源公司 GEE Group 將招聘凍結視為業務阻力，AMN Healthcare 表示醫院招聘凍結拖累其醫師人力派遣業務。

經濟諮商會美國人力資本中心負責人 Diana Scott 表示，招聘主管「在經濟和政策不確定性持續的情況下，採取更謹慎、穩健的做法」。這項調查訪問 100 名人資長，涵蓋財富 500 大企業、大型國際品牌以及僱用數千人的中型區域企業和醫療體系。

就業市場明顯疲軟

Scott 指出，招聘放緩反映企業努力採取更策略性做法，透過強化現有團隊並保持彈性，避免大幅招聘。

線上薪資和人資軟體公司 Paycom(PAYC-US) 告訴投資人，隨著自動化程度提高，正重新考慮是否補充特定職位。廣告科技公司 Nexxen International 表示，儘管在其他領域持續招募，但將減少軟體開發人員招聘。

「基本上，我們正努力用現有團隊做更多事情，」Nexxen 首席產品長 Karim Rayes 表示。

聯邦數據顯示，失業者平均需 24 周才能找到新工作，較一年前延長近一個月。7 月就業報告顯示招聘急劇放緩，長期失業人數持續上升。

AI 與政策雙重衝擊

經濟諮商會人資長信心指數第二季降到 54，比去年同期的 59 還低。分析指出，今年有太多變數讓經理人們變得謹慎，包含企業都想用 AI 來提升效率、關稅打擊製造業，還有川普的移民大搜查行動也影響很多依靠移民的行業等。