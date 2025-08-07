AI重塑職場環境 專家憂大學生「心理創傷」超越失業

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-07 03:35

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據《商業內幕》周三 (6 日) 報導，喬治梅森大學經濟學教授 Tyler Cowen 示警，大專院校未能讓學生為 AI 轉型的就業市場做好準備，正在培養一代「完全沒準備好面對職場要求」，造成的後果可能不只是經濟層面，更包括心理創傷。

專家警告大學未能讓學生為AI轉型的就業市場做好準備，可能造成新鮮人造成心理創傷。(圖:Shutterstock)

隨著生成式 AI 工具在白領產業快速普及，熟練使用這些工具已成為職場基本技能，各界也開始討論 AI 將如何重塑知識型工作。

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Cowen 在周二播出的 podcast 訪談中直言，目前學生接受教育的方式「甚至會產生反效果」，他強調「大學時期正是學習如何與 AI 合作的最佳時機」。

經濟學家示警：心理創傷恐超越經濟損失

Cowen 認為 AI 不會讓工作消失，但會徹底改變企業招聘模式、員工職涯規劃，以及對工作效率的要求。他擔心，缺乏 AI 技能的新鮮人不僅找工作困難，還可能面臨更嚴重的心理衝擊。

「最大的損失不是薪水，而是心理創傷，」Cowen 說，「這些人會覺得自己跟不上時代，而且這種感覺某種程度上可能是對的。」

Cowen 的警告呼應了越來越多人的擔心，即菁英機構和傳統課程改變速度跟不上快速的科技變革。

AI 時代需要新教學方式

OpenAI 教育副總裁 Leah Belsky 上周表示，大學畢業生需要知道「如何在日常生活中使用 AI」，應該被教導以「擴展批判思考和創造力的方式」使用 AI。

Google (GOOGL-US) 旗下 DeepMind 的研究科學家 Stefania Druga 今年 5 月告訴《商業內幕》，如果 AI 能完成學生的作業，老師就需要改變作業內容。「若 AI 能解決一項測驗，那就是錯誤的測驗，」她說。

協助設計兒童 AI 教育平台的 Druga 表示，年輕人正使用 AI 完全跳過學習過程，而非被教導將其作為共同創作的工具。