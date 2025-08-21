鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-21 20:00

隨著美股回調，投資者從炙手可熱的人工智慧 (AI) 科技股轉移，使做空這些領先 AI 股票的賣家大賺，潛在獲利達數十億美元。

AI恐慌席捲市場 做空者在大型科技股上獲利逾50億美元(圖:shutterstock)

本周科技股連續兩天下跌，那斯達克綜合指數周三 (20 日) 下跌 0.7%，拖累大盤表現，加劇了市場對 AI 榮景可持續性的擔憂。那斯達克指數總計下跌 1.5%。根據 S3 Partners 數據，做空 AI 相關公司股票的賣家表現亮眼，僅在過去兩個交易日，就從他們的部位中獲利 56 億美元。

OpenAI 執行長 Sam Altman 表示，雖然 AI 是「很長一段時間內最重要的事」，但這項技術可能正處於類似於世紀之交網際網路泡沫的階段，當時網際網路泡沫破裂，導致那斯達克指數價值縮水超過 80%。麻省理工學院 NANDA 專案的研究人員也在本周一發布報告指出，他們研究的 95% 公司，沒有從 AI 投資中獲得任何回報。

在「七巨頭」大型科技股中，Meta (META-US) 受創最重，過去五個交易日下跌 4%。Nvidia (NVDA-US) 股價同期下跌 3.8%。微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 股價下跌近 3%，而 Google (GOOG-US) 股價下跌 1%。在過去兩天內，做空這 5 家公司的部位，為投資者帶來超過 28 億美元的收益。

這些科技巨頭之外，損失更為慘重。晶片製造商 AMD (AMD-US) 股價在過去五個交易日下跌超過 10%。博通 (AVGO-US) 和美光 (MU-US) 股價跌幅則超過 5%。

專注於 AI 資料中心，向微軟和 Meta 出租算力的 CoreWeave (CRWV-US) 股價在該期間下跌了 24%，使其成為「純 AI 股」的代表。

儘管 Meta 在 AI 投資上持續加倍投入，數月內已耗資數十億美元進行收購，並向 Meta Superintelligence Labs 的研究人員支付巨額薪資，但投資者仍在過去七天內對 Meta 投入 47 億美元的做空部位。據報導，Meta 正尋求縮減其 AI 部門，而這些做空部位在過去兩天內已為投資者帶來超過 11 億美元的收益。