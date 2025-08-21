Fed施密德：通膨最後一哩路困難 對9月降息有所保留

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-21 23:13

據《CNBC》周四 (21 日) 報導，堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）對 9 月降息表示懷疑，重申目前通膨風險略高於勞動市場風險，但現行貨幣政策已處於適當水準，而政策制定者在通膨控制方面仍有更多工作要做。

市場預期聯準會9月降息機率近80%，但堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德持保留態度。(圖:Reuters/TPG)

施密德在傑克森霍爾聯準會年度研討會接受訪問時，反駁市場普遍預期聯邦公開市場委員會（FOMC）下月降息的看法。

他在周四播出的節目中表示：「我們目前狀況很好，但要調整政策利率，必須有非常明確的數據支撐。9 月會議時大家會坐下來討論並做出決定，不過從現在到 9 月還有很多變數。」

施密德今年在聯邦公開市場委員會擁有投票權。根據芝商所 FedWatch 工具，市場目前對 9 月會議降息 1 碼的機率接近 80%。

美國總統川普和白宮官員持續施壓聯準會降息，主張關稅並未推升通膨，且降息有助刺激房市並減輕政府借貸負擔。

不過施密德認為聯準會距離 2% 通膨目標仍有距離。他說：「最後一哩路很困難，許多人都認為要消除體系內最後 1% 的通膨確實存在真實成本。通膨數據可能更接近 3% 而非 2%，我們還有工作要做。」

周三，川普和聯邦住房金融局局長 William Pulte 指控聯準會理事庫克（Lisa Cook）涉嫌房貸詐欺。川普要求庫克辭職，但她拒絕被「霸凌」離職。

施密德對此表示：「我們在聯準會內部有專業責任，相信她會妥善處理。」談到央行面臨的壓力時，他說：「好鋼需要烈火淬煉，重要的是讓美國民眾了解聯準會的職能和價值。」