鉅亨網編譯段智恆 2025-08-22 01:30

蘋果 (AAPL-US) 宣布自周四 (21 日) 起調漲串流影音平台 Apple TV + 的月訂閱價格，美國與部分國際市場的新用戶將由原本的 9.99 美元提高至 12.99 美元，漲幅達 30%。這是 Apple TV + 自 2023 年 10 月以來第二次調漲價格。至於 99 美元的年費方案，以及包含 iCloud、Apple Music 等服務的 Apple One 套餐價格則維持不變。

看劇更貴了！Apple TV+漲價30%因應成本壓力(圖：REUTERS/TPG)

Apple TV + 自 2019 年推出以來，一直以「單一方案、無廣告」為特色，不同於 Netflix(NFLX-US)、Disney+(DIS-US) 等競爭對手提供多層級或含廣告的版本。儘管訂戶數明顯落後主要對手，但 Apple TV + 在內容製作上持續獲得業界肯定。今年該平台熱門影集《人生切割術》(Severance) 第二季就獲得 27 項艾美獎提名，加上其他原創作品如《泰德拉索：錯棚教練趣事多》(Ted Lasso) 與《晨間直播秀》(The Morning Show) 也累積了高口碑。

據 Visible Alpha 的分析師預估，Apple TV + 在 2024 年底的訂閱用戶數約 4,040 萬人，與 Netflix 超過 3 億名會員相比仍有巨大差距。與此同時，蘋果在串流內容投資方面仍面臨挑戰。《The Information》今年稍早報導指出，Apple TV + 每年在內容製作上的支出超過 50 億美元，但去年已削減約 5 億美元，且每年仍虧損超過 10 億美元。