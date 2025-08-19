川普急換聯準會主席拼降息 貝森特9月1日後面試11候選人

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-19 21:15

據《CNBC》周二（19 日）的報導，美國財政部長貝森特表示，將於勞動節後開始面試聯準會主席候選人，目前有 11 人競爭這個職位，包括現任理事、經濟學家及華爾街專家。

美財長貝森特表示將於美國勞動節後面試11名聯準會主席候選人，為接替鮑爾做準備。(圖:Shutterstock)

「關於面試安排，我們已公布 11 名很優秀的候選人。我大概會在勞動節後與他們見面，然後縮減名單交給川普總統，」他說。「這群人都很棒。」

候選人包括現任理事鮑曼（Michelle Bowman）和華勒（Christopher Waller）、達拉斯聯儲總裁洛根（Lorie Logan）、白宮經濟學家哈塞特（Kevin Hassett），以及前理事沃許（Kevin Warsh）。另外還有貝萊德（BLK-US）策略師瑞德（Rick Rieder）、Jefferies 的澤佛斯（David Zervos）、經濟學家蘇默林（Marc Sumerlin）等人。

白宮催促降息

雖然鮑爾任期到 2026 年 5 月才屆滿，但白宮已積極啟動遴選，主因是急需降息政策。

貝森特再次強調政府希望放寬貨幣政策，認為降息有助提振低迷的房市。目前房屋買賣清淡、新建案不多，庫存短缺讓房價居高不下。

「如果持續抑制房屋建設，一兩年後會造成什麼通膨問題？」他說。「大幅降息可能刺激建案增加，長期有助壓抑房價。」

聯準會下次政策會議在 9 月 16 至 17 日，市場普遍預期將降息一碼，這也是去年 12 月以來首次降息。貝森特對 7 月生產者物價指數 (PPI) 創三年新高並不擔心，他認為主要是股市上漲帶動投資組合費用增加。