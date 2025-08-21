鉅亨網編譯段智恆 2025-08-21 01:32

《路透》周三 (20 日) 報導，日本科技巨擘索尼 (Sony) 宣布，旗下三款 PlayStation 5 主機將自本周四 (21 日) 起在美國市場全面調漲價格，平均漲幅約為 50 美元。最高階的 PS5 Pro 版本價格將達到 749.99 美元。索尼表示，這次調漲是為因應全球遊戲市場復甦遲緩，以及美國近期關稅政策帶來的潛在成本壓力。

索尼調漲美國PS5售價 因應川普關稅壓力(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普近期宣布，針對中國與日本等全球製造重鎮實施新一輪大規模關稅措施，引發企業對供應鏈中斷與原料成本上升的憂慮。索尼此次調價正是在此背景下做出的因應策略。

索尼已於 4 月率先在多個歐洲市場調漲主機價格。競爭對手微軟 (MSFT-US) 旗下的 Xbox 也於 5 月調高旗下主機與配件的售價，範圍涵蓋美國、歐洲、澳洲與英國等主要市場。

市場原本預期，遊戲主機銷售將因大型新作上市而成為今年成長動能，包括 Take-Two Interactive(TTWO-US) 開發的《俠盜獵車手 VI》(GTA VI) 與任天堂新一代 Switch 2 主機皆備受矚目。然而，《俠盜獵車手 VI》發行時程延後至明年，加上主機價格上漲，已為整體遊戲產業的成長前景投下變數。