鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 15:40

美國總統川普政府宣布，自 8 月 7 日起，將對大部分歐盟出口至美國的商品徵收 15% 關稅，其中包含乘用車及汽車零件。這是歐盟對美出口的第二大類商品，經濟學人智庫預計，此舉勢必對歐洲汽車產業帶來重大衝擊。

美國關稅難擋！經濟學人智庫：歐洲車企利潤岌岌可危。(圖：Shutterstock)

新稅率雖低於 2025 年 4 月以來的 27.5% 汽車關稅，也僅為川普原定 8 月 1 日實施 30% 稅率的一半，但與 4 月前享有「最惠國待遇」的 2.5% 相比，依然高出約六倍。

因此，多數歐洲汽車製造商選擇自行吸收部分成本，甚至提供折扣以維持市占率。值得注意的是，歐盟出口至美國的汽車中有 15% 為純電動車，但美國自 9 月起將取消相關補貼，恐將進一步打擊銷售表現。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）雖將這項協議視為「降溫訊號」，但仍預計行業將承受巨大壓力。

其中，德國受影響尤為嚴重，2024 年德國向美國出口 45 萬輛汽車，占歐盟總量六成。德國汽車工業協會（VDA）估算，美國新關稅將使德國車企每年增加數十億歐元成本。

美國車企同樣面臨成本挑戰

經濟學人智庫表示，雖然美歐協議短期內可能縮小歐洲與美國車企的競爭差距，但美國本土汽車製造商同樣遭遇關稅壓力。

自 3 月起，美國車企需對進口鋁和鋼支付 50% 關稅，自 5 月起則對汽車零件徵收 25% 關稅。

即便在北美高度一體化的供應鏈中，來自加拿大和墨西哥但不符合《美墨加協定》（USMCA）的零件，也需分別繳納 35% 與 25% 關稅。鋼與鋁約占整車成本的 10%，因此，這相當於增加約 5% 的額外成本。

美國國際貿易委員會數據顯示，2024 年每輛美國生產汽車平均含有 22% 來自墨西哥、16.5% 來自加拿大的零件，分別增加 7.7% 與 4.1% 成本；另有 5% 到 10% 零件來自其他國家，多數需繳 25% 關稅，增加約 1.25%-2.5% 成本。

關稅成本壓縮全球汽車產業利潤

整體估算下來，美國本土汽車平均關稅成本約 18.8%，高於日本與歐盟的 15%，也高於英國的 10%，僅低於加拿大與墨西哥。

不過部分成本可透過稅收抵免抵消，車企也在加速提升 USMCA 合規零件比例，但利潤仍明顯被壓縮。