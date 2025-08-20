鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 09:50

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二（19 日）表示，中國與美國延長關稅爭端的休戰協議後，目前雙方的現狀「運作良好」。

美國財長：關稅休戰後 中國與美國「現狀運作良好」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，貝森特指出：「中國目前是美國關稅收入中最大的來源。」他並補充說：「我們與中國進行了非常良好的談判，我想我們會在 11 月之前再次見面。我認為目前維持現狀運作良好。」

上週，美國與中國宣布將原定於 8 月到期的關稅休戰期延長 90 天至 11 月，避免了雙方商品面臨三位數關稅的風險。

中美雙方最初於 5 月在日內瓦會談後宣布在貿易爭端中達成休戰，雙方同意設立為期 90 天的期限，以便進一步磋商。

隨後他們於七月底在瑞典再次會面，美方談判代表返美後建議美國總統川普延長該期限。

美國施壓中國停止購買俄羅斯石油、俄烏局勢與美中談判交織

在經貿之外，美國持續向中國施壓，要求停止購買俄羅斯石油，以加強對莫斯科在俄烏戰爭中的壓力。

川普則於上週五（15 日）表示，鑑於俄羅斯與烏克蘭正在就結束戰爭展開談判，目前不會對中國徵收報復性關稅。

川普近期積極推動外交。他先在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁會晤，隨後於白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基，以及北約與歐洲多國領袖。

川普表示，在這些會晤結束後，澤倫斯基與普丁將先舉行雙邊會談，再展開包括美國在內的三方峰會。