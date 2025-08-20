鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 13:10

在近期烏克蘭、俄羅斯外交事件中，《紐約時報》國際關係專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）指出，美國總統川普在處理烏克蘭戰爭問題上的方式，顯示出他與歷任美國總統的傳統立場存在根本差異，稱若川普不走出幻想，將造成嚴重損害。

普丁認為川普是「最容易被操縱的」總統！紐約時報：川普必須走出幻想。(圖：REUTERS/TPG)

佛里曼認為，川普雖有結束烏克蘭戰爭的願望，但他以極度個人化、臨場拍腦袋的方式行事，迫使包括烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲盟友在內的各方，先耗費精力迎合其自負，才能考慮和平方案，令人擔憂。

佛里曼在報導中強調，他從事記者工作近半個世紀，從未見過如此景象：烏克蘭總統澤倫斯基在公開場合向川普表達超過十次謝意，而其他歐洲盟友也必須極盡諂媚之能事，只為維持與美國總統的和睦關係。

他直言，這種情況令人深感不安，盟友們必須先花費大量精力「討好我們的總統」，才能開始思考如何與俄羅斯總統普丁達成和平。

佛里曼憂心，當盟友們必須時時提防川普的社群媒體發文，以免遭其背後捅刀時，川普卻似乎不明白，普丁的入侵是在對烏克蘭說「不嫁給我，我就殺了你」，而烏克蘭需要的絕不只是個「婚姻顧問」。

川普對俄烏局勢的誤判

佛里曼指出，川普未能理解烏克蘭戰爭的真正本質，他將北約（NATO）視為美國擁有的「購物中心」，認為成員國沒有付夠房租；並把歐盟看作一個與美國競爭的「購物中心」，試圖用關稅將其關閉。

這種觀點與過去八十年來任何一位美國總統都截然不同，川普缺乏對跨大西洋聯盟的核心價值觀，如民主、自由市場與人權的認同。

為了佐證這一點，佛里曼引述了川普特使維特科夫（Steve Witkoff）在克里姆林宮會見普丁後的受訪內容。

維特科夫不僅表示「喜歡」普丁，更稱普丁曾為川普祈禱，並贈送其肖像畫，以此展現兩人之間的「友誼」。

佛里曼對此評論道，這種自我欺騙令人震驚，因為普丁之所以表現得像個朋友，是因為他知道川普是所有美國總統中「最容易被操控的」。

他斷言，普丁要的不是和平，而是對烏克蘭的徹底勝利，最終目標是拆解西方。

俄羅斯、烏克蘭真正的和平之路

佛里曼引用俄羅斯問題學者觀點指出，普丁追求的是勝利，而非和平，除非西方在軍事與經濟上施加足夠壓力，否則俄羅斯不會停止戰爭。川普若忽視這一事實，將無法建立永續的和平方案，其政策可能最終反而助長衝突。

佛里曼分析，川普在政府內部削弱國家安全體系、縮編國務院，並任命對普丁有偏好的人員，導致無人能及時糾正其對俄羅斯的誤判。

他強調，真實的戰爭真相存在於烏克蘭戰場、平民與士兵的傷亡數據中，而非川普的幻想。

一旦普丁獲勝，川普名譽將遭受無法彌補的損害

佛里曼在文末語重心長地指出，川普的和平戰略，並非建立在專業知識上，而是基於他「被無限誇大的自我評價」與「反西方的非美國性」。

他強調，真正的真相不在俄羅斯的禮物或甜言蜜語裡，而在烏克蘭的戰壕中，在普丁綁架的兩萬名烏克蘭兒童身上，以及在俄烏兩國士兵高達一百四十萬人的死傷數字裡。

佛里曼認為，如果川普繼續無視這些真相，將他的和平戰略建立在幻想之上，一旦普丁獲勝，其名譽將遭受無法彌補的損害。