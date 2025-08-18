鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-18 16:40

‌



中國網路巨擘騰訊控股 (00700-HK)總裁劉熾平周日 (17 日) 在財報電話會議上的一番表態，如同一顆重磅炸彈在全球晶片市場激起千層浪。面對輝達 H20 恢復對中供應的「紅利」，劉熾平斬釘截鐵地表示騰訊庫存充足，暫不採購，這一不按常理出牌的操作，有力回擊了「卡脖子」論調。

算力自主！騰訊：AI GPU晶片庫存夠 不買輝達H20 有更強大替代方案（圖：Shutterstock）

先前外界紛紛猜測，在美國鬆口後中國企業是否會瘋搶 H20，而騰訊早已胸有成竹。劉熾平透露，騰訊目前的 AI GPU 晶片庫存是連三季「囤貨」成果，足以支撐未來模型訓練的所有需求，毋須依賴新增進口。

‌



劉熾平說：「對於進口情況，我們還沒有一個確切的答案。兩國政府之間有很多討論。但從我們自己的角度來看，我們確實有足夠的 GPU 晶片來訓練和不斷升級我們現有的模型，甚至稱騰訊可能不需要行使相關選擇權。此外，騰訊在 AI 推理晶片方面也有許多選擇，正在執行大量軟體改進以提高推理效率，從而在相同數量的晶片上放置更多工作負載。」

專家分析指出，騰訊不繼續採購主要有四個原因。一，騰訊擁有相當強大的 GPU 庫存，連 3 季都明確表示不需要更多 GPU，這些庫存足以滿足後續模型升級的訓練需求；二，在推理需求上，騰訊暗示可選擇美國晶片製造商以外的推理晶片，今年首季財報會議就曾透露工程團隊在評估其他類型的 AI 加速器，只要能在中國境內取得或合法進口的產品都在考慮範圍內，騰訊有多種方式滿足不斷擴大的 AI 推理需求，不必依賴西方 GPU；三，騰訊正透過軟體優化提高原有算力利用率，今年前兩季財報會議都提到希望將 AI 推理效率提高兩倍，相當於 GPU 容量翻倍；四，目前輝達 AI 晶片尚未獲得中國政府的安全認可。

7 月 31 日，中國國家互聯網資訊辦公室約談輝達，要求其對 H20 算力晶片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交證明資料，輝達發出聲明稱晶片無後門等，但官網尚未認可，這也讓國內科技大廠謹慎對待輝達 H20。

當被問及 AI 投資對騰訊利潤率的影響，劉熾平則稱 AI 基礎設施的折舊成本雖會上升，但從 AI 中獲得的收益也在成長，二者雖不完全匹配但方向一致。

雲端業務方面，騰訊已將整體營運架構轉向更永續的模式，供應鏈成本競爭力提升，不再過度依賴 GPU 供應的短期波動，而是聚焦營收成長，在 CPU、資料庫等領域持續擴展，若 GPU 供應穩定也會同步提升雲端租用比重。

騰訊今年次季資本支出 191.1 億人民幣，年增 119%，涵蓋基礎建設等多方面，但較一季的 275 億人民幣減少約 30%，這與此前預先備貨有關，使其擁有充足晶片庫存，展現出較強的應變能力與彈性。今年次季騰訊營收 1845 億元，年增 15%，淨利成長 11% 達 648 億元人民幣，財務狀況良好。