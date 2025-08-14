鉅亨網編輯林羿君 2025-08-14 10:49

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）罕見地就外國央行的政策決策發表評論，稱日本央行在應對通膨方面「落後於形勢」。

施壓升息？美財長點名日本央行應付通膨「慢半拍」 日元拉升。(圖:shutterstock)

貝森特 13 日接受彭博電視採訪時表示：「他們落後了。」他指出這是他個人的看法，並透露他已與日本央行總裁植田和男討論過日本的通膨問題。

他補充道，「所以他們將會升息，他們需要控制通膨問題。

目前日本央行仍是主要經濟體中政策利率最低的央行之一，而該國關鍵物價指標已連續三年多保持在或高於央行 2% 的目標。日本央行上個月決定維持利率不變後，植田和男傳達了大致偏向鴿派的訊息，並避免對下一次升息的時間表做出承諾。

第一生命經濟研究所執行經濟學家、前日本央行官員熊野英昭表示：「貝森特可能試圖透過他對美國和日本貨幣政策的評論來削弱美元。」他認為，透過評論另一個國家的政策，「他打破了規則，這很可能實際上會讓日本央行更難採取行動。」

日本央行發言人週四表示，貝森特和植田和男定期在國際會議上交換意見，但他們無法對這些交流的內容或時間發表評論。

在彭博對日本央行觀察家進行的最新經濟學家調查中，約 42% 的受訪者預計 10 月份會提高借貸成本，三分之一的人預計明年 1 月份會採取行動。市場普遍預計日本央行將在 9 月 19 日的下一次政策會議上按兵不動。

SBI 流動性市場研究部門總經理植田真理表示，市場一直對日本央行今年是否會升息有些不確定，但面臨來自美國這樣的壓力，他們將不得不升息。

植田真理表示，「我認為會開始出現日本央行最遲將在 12 月升息的看法，可能會有更多人認為是 10 月。」

貝森特過去曾對日本央行的升息表示贊同，稱此類舉動符合經濟基本面。他在 4 月時表示，由於國內數據走強，「日本央行正在升息，所以這一切都很自然。」

美國財政部在 6 月的一份聲明中指出：「日本央行的政策收緊，應繼續根據包括經濟成長和通膨在內的國內經濟基本面進行，以支持日元兌美元弱勢的正常化。」

日本央行在其最新的季度經濟展望中，將本財政年度的通膨預測中值從 2.2% 上調至 2.7%，理由是食品價格持續上漲。對 2026 年和 2027 財年的預測也向上修正，這表明日本央行正在逐步接近其實現穩定通膨的目標。

下週公佈的數據預計將顯示日本 7 月份的整體通膨指標成長了 3%。