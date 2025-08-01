鉅亨網編輯林羿君 2025-08-01 13:50

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日本財務大臣加藤勝信對日元的走勢感到擔憂。在日本央行發出偏鴿的利率訊號後，日元一度跌至 3 月以來低點。

日元逼近150 日財長喊擔憂！策略師警告將一路滑向155。(圖:shutterstock)

加藤勝信週五對記者表示，政府對貨幣市場的趨勢深感擔憂，包括投機行為。他強調，「保持匯率穩定、反映經濟基本面至關重要。」」

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雖然加藤沒有對具體的匯率水準發表評論，但坦承自己了解市場上的各種觀點。截至台北時間下午 13:20，日元兌美元匯率約 150.57。

加藤發表上述言論之前，日元兌美元匯率週四跌破了 150 關卡，因日銀行長植田和男在周四決策後的新聞發布會上做了鴿派發言，沖淡了有關近期升息的猜測。

東京的策略師警告，日元兌美元匯率可能貶值至 155，這一價位將使投資人警惕當局介入市場支撐日元的風險。

SBI 流動性市場研究部總經理 Marito Ueda 表示，如果日本央行不升息，日元兌美元匯率有可能跌至 155。屆時，干預就成了唯一的選擇。

日元在 7 月下跌了約 4.5%，違反了其季節性趨勢，歸因於日本國內政治動盪與關稅對該貨幣造成壓力。在日本央行決策公布前數小時，交易員也下調了對美國聯準會降息的預期，進一步加重了日元的壓力。

福岡金融集團首席策略師佐佐木徹表示，植田和男的言論仍然相當鴿派，因此他認為日元兌美元貶破 155 的可能性很大。同時，他也不認為聯準會今年能夠降息，如果市場對降息的預期持續減弱，美元將會受到買盤支撐。

彭博策略師 Mark Cranfield 也持相同觀點，指出根據本週來自聯準會、日本央行以及殖利率曲線的訊號，交易員將美元兌日元匯價的目標鎖定在接近 155 的干預區間，而非當前的水準。

Cranfield 進一步稱，這符合日本財務省的傳統經驗法則：當日元出現快速的 10 元波動時，應先透過言語干預，若有必要再進行實際的日元買入操作。由於上週日元一度跌至 145 水準，干預的「倒數計時器」很可能已重新啟動，因此有 10 元的預期空間。