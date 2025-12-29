鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-12-29 11:20

南韓電商 Coupang(酷澎)(CPNG-US) 今 (29) 日表示，公司已深刻體認到近期個人資訊外洩事件的責任，為重建用戶信任，將推出總額達 1.685 兆韓元 (約新台幣 406 億) 的用戶賠償方案，將向 3370 萬名用戶每人支付 5 萬韓元 (約新台幣 1205 元) 補償，將從下月 15 日起陸續發放。

Coupang 去年 11 月發生資料外洩事件，外洩資訊包括用戶姓名、電子郵箱、電話號碼、地址以及部分購物信息，洩露的用戶帳戶數量達 3370 萬個，全部位於韓國。

Coupang 打算自明年 1 月 15 日起向用戶發放總價值 1.685 兆韓元的購物券，賠償對象為去年 11 月底收到個人資訊外洩通知的 3370 萬帳戶用戶，無論是 Coupang Wow 會員或一般會員，均可享有同等賠償，

此外，已註銷帳戶且曾收到資訊外洩通知的 Coupang 用戶也包含在內，Coupang 後續將透過簡訊分批次向這 3370 萬帳戶用戶告知購物券的使用方式。