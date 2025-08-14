賓士CEO砲轟歐盟「禁燃令」 將使汽車業崩潰

鉅亨網新聞中心 2025-08-14 13:43

賓士汽車執行長康林松（Ola Källenius）日前接受德國《商報》採訪時發出嚴正警告，歐盟若堅持在 2035 年全面禁售新的燃油車，歐洲汽車產業將面臨「崩潰」。這番言論猶如一盆冷水，澆醒了在電動化轉型路上狂奔的歐洲車企與決策者。

康林松強調，脫碳勢在必行，但必須以「技術中立」的方式進行，且不能忽視經濟現實。他預言，消費者可能在禁令實施前，會急於搶購燃油車，這將導致市場失衡。

歐盟的 2035 年「禁燃令」被視為引領產業邁向永續的「不可逆轉的進步」。福斯汽車前執行長迪斯（Herbert Diess）曾堅定支持此一決定，寶馬集團執行長齊普策（Oliver Zipse）也認同其為明確的脫碳路徑。

然而，時過境遷，當初的樂觀主義已在現實面前遭遇嚴峻挑戰，齊普策曾擔憂的充電基建不足，如今已然成為歐洲電動車推廣的最大痛點。

「禁燃令」發布不到兩年，當初的擔憂已成現實。目前歐洲的車樁比約為 12:1，部分地區甚至高達 23:1，遠落後於中國的 3:1。這種充電設施的嚴重不足且分佈不均，極大地影響了歐洲消費者的電動車使用體驗，特別是對於喜歡長途旅行的歐洲人而言。

除了基礎設施，歐洲車企在電池技術方面也面臨挑戰。儘管投入巨資研發固態電池與長續航技術，但與中國企業相比，技術成熟度仍有差距。這導致歐洲電動車價格普遍偏高，智能化程度亦顯不足，使其在當前激烈的價格戰中難以佔據優勢。

同時，歐洲汽車製造商協會（ACEA）也警告，強制純電動化將導致供應鏈「空心化」，預計將有 80 萬個工作崗位受到衝擊，這也解釋了為何福斯前執行長迪斯因激進改革而遭工會反對。

歐洲汽車工業是其經濟的基石，但在電動車領域，近年來卻全面落後於中國。中國車企憑藉價格優勢、高水準的智能化與豐富的產品線迅速崛起，不僅在本土市場佔據主導地位，更積極將目光投向歐洲市場。與此同時，歐洲品牌的電動車在中國的競爭力卻日漸式微。

賓士汽車最近發布的財報顯示，今年上半年淨利大幅縮水，從去年同期的 61 億歐元降至 27 億美元。造成利潤下滑的三大原因中，中國市場競爭激烈、電動車轉型期過長赫然在列。

同樣，BMW 與福斯的財報也顯示利潤大幅縮水。這使得康林松的警告更顯急切，歐洲車企不僅面臨轉型不順的內部問題，更要在本土市場抵抗來自中國的電動車攻勢，可謂腹背受敵。

除了電動化，歐洲車企在智能化轉型上也暴露出深層次矛盾。傳統的燃油車架構難以適應智能化需求，而重構底層架構則需要龐大的時間與資金投入。例如，奧迪為實現「油電同智」耗時長達五年重新設計平台。