鉅亨網編輯林羿君 2025-07-25 14:50

‌



彭博引述消息人士報導，本周美國和日本達成貿易協議後，日本央行官員認為今年有可能再次考慮升息。

美日貿易達協議 日本央行有意今年再度升息。(圖:shutterstock)

知情人士稱，官員們認為該協議減少了日本經濟和企業的一個主要不確定性來源，使央行能夠專注於監測關稅對即將公佈的經濟數據的實際影響。

‌



隨著貿易情勢更加明朗，日本央行將能夠在分析企業數據和資訊後，更早做出政策決定。

知情人士表示，如果將大多數關稅設定為 15% 的協議沒有變化，日 [ˇ官員預計央行至少在年底前將獲得足夠的數據，以便考慮升息是否合適。日本央行也將密切關注日本的物價走勢以及其他國家貿易談判的進展，以評估升息的可能性。

根據彭博社在貿易協議發布前所做的調查，1 月仍是最多人認為可能升息的時間，有 36% 的受訪者選擇該月份。其次是 10 月，有 32% 的人選擇。

官員們的最新觀點表明，在 7 月 31 日結束的政策會議之前，他們並不急於提高基準利率，因為他們正在等待評估關稅可能帶來的影響。先前日本央行曾表示，由於談判的不確定性，將暫時停止升息週期，而貿易協議的達成，為考慮升息打開了大門。

官員們也將評估日本的基礎物價走勢是否正朝向日銀 2% 的目標前進，近期數據高於預期，主要受到食品價格上漲的推動。

日本與美國達成的協議將汽車和全面關稅設定在 15%，低於此前已實施的 25% 汽車關稅和同樣稅率的全面關稅威脅。週三的公告提振了市場對利率變動的預期，交易員目前預估年底前升息的機率約為 80%。

官員指出，這次貿易結果大致在日本銀行的預期範圍內，因此可能無需對央行整體經濟展望作出重大修正。