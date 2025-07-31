日銀會議後日元走貶 植田發言偏鴿 市場下修升息押注
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日本央行在周四 (31 日) 結束政策會議上，一致投票決定將短期利率維持在 0.5% 不變。儘管央行上調了本財年的通膨預期，但總裁植田和男在會後記者會上的發言，似乎冷卻了市場對近期升息的預期，導致日元走弱。
在通膨展望方面，日本央行將本財年的通膨預期從 2.2% 上調至 2.7%，並上修了 2026 年和 2027 財年的預測，這表明央行正朝著 2% 的穩定通膨目標邁進。植田指出，如果經濟和物價發展符合預期，央行預計將繼續升息，並根據經濟和物價的改善程度調整貨幣支持的程度。
他補充說，決策並非要等到核心通膨穩固達到 2% 才行動，而是取決於核心通膨達到該水準的可能性。儘管核心通膨仍未達到 2% 的目標，但預計將溫和上升，且工資與通膨的循環仍在持續。他特別提到，食物價格上漲可能損害消費者情緒，加劇家庭支出惡化，並可能延長通膨。
關於經濟前景，植田表示，鑑於日本與美國達成的貿易協議，圍繞前景的不確定性已有所消退。他指出，與四月相比，本財年的通膨預期大幅上調，這增加了核心通膨達到 2% 的可能性。
然而，他同時也表示，即使與美國達成貿易協議，對於高額美國關稅對經濟的影響，霧氣尚未立即散去。
對於貨幣政策，植田強調，日本的政策利率仍維持在 0.5% 的低位。他認為，當前日本的物價上漲主要受供給因素驅動，若試圖透過貨幣緊縮來應對，可能會傷害經濟並影響家庭收入和消費。
他強調，日本央行目前並未落後於曲線，儘管工資上漲推升服務價格，服務價格又推升工資的循環仍在持續，但並未見到加速跡象。
市場對植田的發言反應不一，儘管央行上修了通膨預期，但他試圖避免對下次升息時機做出明確承諾，市場認為他的訊息偏向鴿派。
分析師普遍預計日本央行將在今年底前再次升息，例如十月或十二月。植田表示，下次升息的關鍵在於工資和通膨的良性循環是否能持續，即使動能暫時放緩。至於日元走勢，他認為近期匯率波動並未顯著偏離央行設定物價預期時所假設的水準，因此不會立即對通膨預期產生重大影響。
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