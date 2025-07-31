日銀會議後日元走貶 植田發言偏鴿 市場下修升息押注

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-31 18:40

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日本央行在周四 (31 日) 結束政策會議上，一致投票決定將短期利率維持在 0.5% 不變。儘管央行上調了本財年的通膨預期，但總裁植田和男在會後記者會上的發言，似乎冷卻了市場對近期升息的預期，導致日元走弱。

植田發言偏鴿 市場下修升息押注(圖:shutterstock)

在通膨展望方面，日本央行將本財年的通膨預期從 2.2% 上調至 2.7%，並上修了 2026 年和 2027 財年的預測，這表明央行正朝著 2% 的穩定通膨目標邁進。植田指出，如果經濟和物價發展符合預期，央行預計將繼續升息，並根據經濟和物價的改善程度調整貨幣支持的程度。

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他補充說，決策並非要等到核心通膨穩固達到 2% 才行動，而是取決於核心通膨達到該水準的可能性。儘管核心通膨仍未達到 2% 的目標，但預計將溫和上升，且工資與通膨的循環仍在持續。他特別提到，食物價格上漲可能損害消費者情緒，加劇家庭支出惡化，並可能延長通膨。

關於經濟前景，植田表示，鑑於日本與美國達成的貿易協議，圍繞前景的不確定性已有所消退。他指出，與四月相比，本財年的通膨預期大幅上調，這增加了核心通膨達到 2% 的可能性。

然而，他同時也表示，即使與美國達成貿易協議，對於高額美國關稅對經濟的影響，霧氣尚未立即散去。

對於貨幣政策，植田強調，日本的政策利率仍維持在 0.5% 的低位。他認為，當前日本的物價上漲主要受供給因素驅動，若試圖透過貨幣緊縮來應對，可能會傷害經濟並影響家庭收入和消費。

他強調，日本央行目前並未落後於曲線，儘管工資上漲推升服務價格，服務價格又推升工資的循環仍在持續，但並未見到加速跡象。