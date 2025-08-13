鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-13 20:20

摩根士丹利的一份報告顯示，在日經指數因關稅擔憂緩解，而飆升至歷史高點之前，全球避險基金提升了日股的風險偏好及曝險，同時還增加了對南韓的空頭倉位。

避險基金亞洲市場新布局：日本成最愛 加大做空南韓(圖:shutterstock)

美國銀行的一項基金經理調查顯示，在亞洲地區，日本仍然是迄今為止最受青睞的市場，且領先幅度顯著。日本基準日經指數周三 (13 日) 首次突破 43,000 點，而東證指數也創下歷史新高。

日本與華盛頓在 7 月達成關稅框架協議後，日本對美國出口的不確定性有所緩解，這有助於推動市場走高。美國政府上周承諾修改一項總統行政命令，以消除對日本商品重複徵收的關稅。

摩根士丹利表示，避險基金在日本的科技和工業板塊建立了部位。例如，任天堂的股價本周因 Switch 2 的強勁銷售而飆升至歷史新高。同時，軟銀集團的股價也因人工智慧的樂觀前景，而飆升至歷史新高。

與此同時，避險基金對南韓市場的看跌部位顯著增加。儘管南韓是今年表現最佳的亞洲市場，漲幅超過 30%，但投資者自南韓解除賣空禁令以來，顯著增加了該市場的多頭和空頭押注。

摩根士丹利在另一份報告中指出，8 月初，避險基金對南韓的淨配置僅略低於過去十年的峰值水位。