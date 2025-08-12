search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

〈美股盤後〉川普將中國關稅寬限期再延90天 道瓊收黑逾200點  

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電


投資人等待即將公布的關鍵通膨數據，同時消化美國總統川普將中國關稅寬限期延長 90 天的消息，美股主指週一 (11 日) 全數收黑，美債價格波動，美元走強，比特幣一度突破 12.2 萬美元。

cover image of news article
川普將中國關稅寬限期再延90天 道瓊收黑逾200點 (圖：shutterstock)

川普週一已簽行政令，將原定於週二 (12 日) 生效的對中國額外關稅再延 90 天至  11 月 9 日，美中將有更多時間磋商貿易協議。


川普週日 (10 日) 推文稱，他希望中國能大幅增加對美國黃豆的採購，目前尚不清楚中國是否已同意加大黃豆採購規模，芝加哥商品交易所 (CBOT) 黃豆期貨價格週一上漲。

川普週一也澄清，黃金不會被徵收關稅，金價維持下滑。

川普將於 15 日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普丁會晤，討論俄烏戰爭，歐盟領導人將在此前與川普就烏克蘭問題進行磋商，油價走勢平穩。

美國銀行 8 月全球基金經理人調查顯示，創紀錄的 91% 受訪者認為美國股市估值過高，意味基金經理人普遍認為，目前購買公司股票的價格與其獲利潛力不符。相比之下，7 月時持相同看法的比例為 87%。

美股週一 (11 日) 主要指數表現： 
  • 美股道瓊指數下跌 200.52 點，或 0.45%，收 43,975.09 點。 
  • 那斯達克指數下跌 64.62 點，或 0.3%，收 21,385.4 點。 
  • S&P 500 指數下跌 16 點，或 0.25%，收 6,373.45  點。 
  • 費城半導體指數下跌 7.64 點，或 0.13%，收 5,670.37 點。 
  • NYSE FANG+ 指數下跌 58.10 點，或 0.38%，收 15,262.34 點。
(圖片：蘋果)
標普 11 大板塊表現分歧，消費必需品 (+0.17%)、非必需消費 (+0.14%) 及醫療保健 (+0.07%) 小幅收高。能源 (-0.79%)、房地產 (-0.65%) 與資訊科技 (-0.56%) 跌幅居前，拖累大盤下挫。(圖：FINVIZ)
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全數疲弱。Meta (META-US) 跌 0.45%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.83%；Alphabet (GOOG-US) 跌 0.23%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.62%。

費半成分股多收黑。輝達 (NVDA-US) 跌 0.35%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.27%；博通 (AVGO-US) 跌 0.35%；高通 (QCOM-US) 漲 0.28%；AMD (AMD-US) 跌 0.28%；美光 (MU-US) 上漲 4.06%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.11% ；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.40%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.42%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 走強 3.51% 至每股 20.65 美元，盤後漲幅擴大。英特爾聲明稱，執行長陳立武與川普進行一場「富有成果的會談」，期待與川普政府展開緊密合作。

美光 (MU-US) 勁揚 4.06% 至每股 123.72 美元。美光週一表示，受人工智慧基礎設施相關記憶體晶片需求飆升帶動，公司上調了第四季營收與獲利預測

C3.ai(AI-US) 血崩 25.58% 至每股 16.47 美元。該公司上週五盤後公布初步財報，預期營收約 7,030 萬美元，較先前指引低約 33%。

AMC 娛樂 (AMC-US) 揚升 3.41% 至每股 3.03 美元。該公司第二季財報優於預期，經調整後每股盈虧為持平，營收 14 億美元，高於市場預估的每股虧損 0.07 美元及營收 13 億美元。

中國電池製造商寧德時代因許可問題關閉中國一大型鋰礦，引發市場猜測北京可能出手抑制產能過剩，推動鋰生產商股價普遍上漲。Albemarle(ALB-US) 猛漲 7.00% 至每股 80.76 美元。

華爾街分析

華爾街預測，核心消費者物價指數 (CPI) 7 月年增率為 3.0%，月增 0.3%，為今年以來最大增幅。

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示，若出現任何意外數據，市場反應可能被放大，尤其是在 CPI 明顯高於預期時，可能促使交易員認為聯準會下次會議不會降息。

NatAlliance 證券國際固定收益部門主管 Andrew Brenner 研判：「毫無疑問，明天的 CPI 表現不會理想。更關鍵的問題是『這是否重要？』我個人看法是影響不大，因為雖然通膨將持續高企、挑戰依然不少，但疲弱的就業情況將成為主導聯準會政策前景的核心因素。」

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 建議：「已依照策略性基準配置股票的投資人應考慮進行短期避險；而持股低於配置比例的投資人，則可準備在市場回落時加碼進場。」

Nationwide 策略師 Mark Hackett 稱，目前幾乎沒有跡象顯示關稅正在衝擊市場，零售資金流入仍強勁，機構投資人雖謹慎但仍在買入，企業回購步伐有望創下紀錄。他預期市場將維持「盤整」直至今年稍晚出現更大調整。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

文章標籤

美股美股盤後聯準會川普關稅中國輝達AMDTOP

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數43975.09-0.45%
NASDAQ21385.40-0.30%
S&P 5006373.51-0.25%
費城半導體5670.37-0.14%
現貨黃金3346.810.08%
雅保80.76+7.00%
高通147.97+0.28%
Alphabet公司(C)201.63-0.23%
微軟521.915-0.02%
亞馬遜221.3-0.62%
輝達182.15-0.30%
應用材料184.38-0.27%
博通303.9-0.35%
台積電ADR242.09+0.11%
超微半導體172.28-0.28%
美光科技123.755+4.09%
Meta平台765.87-0.45%
日月光投資控股10.01+0.40%
聯電 ADR6.715-0.22%
中華電44.98-0.42%
英特爾20.68+3.66%
法國液化空氣公司16.47-25.6%
AMC娛樂控股3.03+3.41%
蘋果227.18-0.83%
Meta平台765.87-0.45%
比特幣118878.62-0.24%

延伸閱讀



Empty