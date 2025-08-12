〈美股盤後〉川普將中國關稅寬限期再延90天 道瓊收黑逾200點  

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-12 05:31

投資人等待即將公布的關鍵通膨數據，同時消化美國總統川普將中國關稅寬限期延長 90 天的消息，美股主指週一 (11 日) 全數收黑，美債價格波動，美元走強，比特幣一度突破 12.2 萬美元。

川普將中國關稅寬限期再延90天 道瓊收黑逾200點 (圖：shutterstock)

川普週一已簽行政令，將原定於週二 (12 日) 生效的對中國額外關稅再延 90 天至 11 月 9 日，美中將有更多時間磋商貿易協議。

‌



川普週日 (10 日) 推文稱，他希望中國能大幅增加對美國黃豆的採購，目前尚不清楚中國是否已同意加大黃豆採購規模，芝加哥商品交易所 (CBOT) 黃豆期貨價格週一上漲。

川普將於 15 日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普丁會晤，討論俄烏戰爭，歐盟領導人將在此前與川普就烏克蘭問題進行磋商，油價走勢平穩。

美國銀行 8 月全球基金經理人調查顯示，創紀錄的 91% 受訪者認為美國股市估值過高，意味基金經理人普遍認為，目前購買公司股票的價格與其獲利潛力不符。相比之下，7 月時持相同看法的比例為 87%。

美股週一 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 200.52 點，或 0.45%，收 43,975.09 點。

那斯達克指數下跌 64.62 點，或 0.3%，收 21,385.4 點。

S&P 500 指數下跌 16 點，或 0.25%，收 6,373.45 點。

費城半導體指數下跌 7.64 點，或 0.13%，收 5,670.37 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 58.10 點，或 0.38%，收 15,262.34 點。

標普 11 大板塊表現分歧，消費必需品 (+0.17%)、非必需消費 (+0.14%) 及醫療保健 (+0.07%) 小幅收高。能源 (-0.79%)、房地產 (-0.65%) 與資訊科技 (-0.56%) 跌幅居前，拖累大盤下挫。(圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全數疲弱。Meta (META-US) 跌 0.45%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.83%；Alphabet (GOOG-US) 跌 0.23%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.62%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.11% ；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.40%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.42%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 走強 3.51% 至每股 20.65 美元，盤後漲幅擴大。英特爾聲明稱，執行長陳立武與川普進行一場「富有成果的會談」，期待與川普政府展開緊密合作。

美光 (MU-US) 勁揚 4.06% 至每股 123.72 美元。美光週一表示，受人工智慧基礎設施相關記憶體晶片需求飆升帶動，公司上調了第四季營收與獲利預測

C3.ai(AI-US) 血崩 25.58% 至每股 16.47 美元。該公司上週五盤後公布初步財報，預期營收約 7,030 萬美元，較先前指引低約 33%。

AMC 娛樂 (AMC-US) 揚升 3.41% 至每股 3.03 美元。該公司第二季財報優於預期，經調整後每股盈虧為持平，營收 14 億美元，高於市場預估的每股虧損 0.07 美元及營收 13 億美元。

中國電池製造商寧德時代因許可問題關閉中國一大型鋰礦，引發市場猜測北京可能出手抑制產能過剩，推動鋰生產商股價普遍上漲。Albemarle(ALB-US) 猛漲 7.00% 至每股 80.76 美元。

華爾街分析

華爾街預測，核心消費者物價指數 (CPI) 7 月年增率為 3.0%，月增 0.3%，為今年以來最大增幅。

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示，若出現任何意外數據，市場反應可能被放大，尤其是在 CPI 明顯高於預期時，可能促使交易員認為聯準會下次會議不會降息。

NatAlliance 證券國際固定收益部門主管 Andrew Brenner 研判：「毫無疑問，明天的 CPI 表現不會理想。更關鍵的問題是『這是否重要？』我個人看法是影響不大，因為雖然通膨將持續高企、挑戰依然不少，但疲弱的就業情況將成為主導聯準會政策前景的核心因素。」

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 建議：「已依照策略性基準配置股票的投資人應考慮進行短期避險；而持股低於配置比例的投資人，則可準備在市場回落時加碼進場。」

Nationwide 策略師 Mark Hackett 稱，目前幾乎沒有跡象顯示關稅正在衝擊市場，零售資金流入仍強勁，機構投資人雖謹慎但仍在買入，企業回購步伐有望創下紀錄。他預期市場將維持「盤整」直至今年稍晚出現更大調整。