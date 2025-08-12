鉅亨網編譯段智恆 2025-08-12 03:00

《彭博》周一 (11 日) 報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 正負責遴選下一任聯準會 (Fed) 主席，據兩位政府官員透露，現任兩位副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 與傑佛森 (Philip Jefferson)，以及達拉斯聯準銀行總裁蘿根(Lorie Logan) 均在考慮名單內，預計秋季由總統川普（Donald Trump）拍板人選。

川普團隊擴大Fed主席遴選範圍 多位高層進入考慮名單(圖：REUTERS/TPG)

官員指出，貝森特未來數周將持續面談其他候選人，最終會向川普提出一份精選名單，再由總統與名單上的人會面。除了上述三人，候選名單中還包括川普的經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett)、Fed 理事華勒(Christopher Waller)、經濟學家薩默林(Marc Sumerlin)、前 Fed 官員華許(Kevin Warsh) 及布拉德 (James Bullard) 等人。

上週，川普已提名白宮經濟顧問委員會 (CEA) 主席米蘭 (Stephen Miran) 出任 Fed 理事，接替提前離任的庫格勒(Adriana Kugler)，該職位任期至明年 1 月底。由於米蘭的提名尚待參議院確認，川普團隊認為主席遴選並不急迫。

川普長期批評現任主席鮑爾將利率維持在高檔，並認為此舉傷害經濟。然而，鮑爾是否會在 2026 年 5 月任期屆滿時卸任仍未明朗，若他選擇留任，可繼續擔任理事至 2028 年。這意味著，川普必須先將屬意的接班人安插至明年 1 月米蘭現有的理事席位，待 5 月再晉升為主席，或直接從現任理事中挑選人選。

鮑曼由川普於 2018 年任命為 Fed 理事，今年更升任監管副主席，是央行最高監管官員。她與華勒在 7 月利率會議上持不同意見，支持降息 1 碼。傑佛森則由拜登於 2022 年任命為理事，2023 年升任副主席，兩次均獲跨黨派廣泛支持，若出任主席，將成為首位非裔 Fed 主席；今年以來他支持維持利率不變。

蘿根於 2022 年由達拉斯聯準銀行董事會任命為總裁，過去曾擔任紐約聯準銀行證券投資組合經理，她同樣支持維持利率不變，並多次警告需防範關稅推升通膨的風險。