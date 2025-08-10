BBA史上最糟半年報！賓士淨利腰斬55.8%最慘 專家指最大利潤殺手是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-10 17:00

近日，德國豪車品牌寶 BMW、賓士與奧迪相繼公佈今年上半年財報，三大品牌集體遭遇利潤大幅下滑，創近年最差業績表現，其中賓士淨利跌幅高達 55.8%，幾乎「腰斬」，奧迪淨利年減 37.5%，BMW 淨利亦年減 29%。

（圖：Shutterstock）

汽車業資深分析師梅松林指出，BBA 正面臨美國關稅衝擊與中國市場銷量下滑的雙重挑戰，尤其在中國市場，它們不僅受到本土豪華品牌崛起的競爭壓力，還要應對整體車市價格戰的衝擊。

財報顯示，賓士今年上半年營收 663.77 億歐元，年減 8.6%，淨利年減 55.8%，從 60.87 億歐元降至 26.88 億歐元，第二季淨利更大幅年減 68.7%。

BMW 上半年銷售收入 677 億歐元，年減 8%，稅後淨利年減 29% 至 40 億歐元。奧迪雖然上半年營業收入成長 5.3% 至 325.7 億歐元，但稅後利潤年減 37.5% 至 13.46 億歐元，呈增收不增利局面。

美國自 2025 年 4 月起對歐盟進口車加徵 25% 關稅，成為 BBA 上半年最大「利潤殺手」。賓士獲利跌幅最大，核心汽車業務利潤率可達 6.6%，實際僅 5.1%，損失約 3.62 億歐元。

BMW 預估新關稅將使其今年收益減少約 10 億歐元，奧迪則稱受關稅及轉型成本影響損失超過 6 億歐元。

除 BBA 外，福斯、福特、通用等車廠也因美國關稅政策面臨龐大成本壓力。

與此同時，BBA 在中國這一全球最大單一市場的銷售下滑也是利潤下降的重要原因。中國車市加速電動化、智慧轉型，新能源汽車市場佔有率超半，價格戰激烈，而 BBA 電動轉型節奏緩慢，前期投入大卻未形成規模效應，品牌高端化優勢也被削弱。

數據顯示，賓士今年上半年全球銷量 107.63 萬輛，年減 8%，其中中國市場下滑 14%，奧迪上半年交付新車 78.35 萬輛，年減 5.9%，中國市場銷量年減 10.2%，BMW 今年上半年全球銷量與去年基本持平，但中國市場銷量年減 15.5%，降幅最大。

在電動車銷售方面，賓士今年上半年純電動車銷量年減 14%，奧迪在中國市場純電動車銷量亦年減 23.5%，BMW 電動車全球銷量較去年同期成長 18.5%，但在中國市場表現未達預期。

多重壓力下，賓士和奧迪均下調今年全年財測數字，奧迪將營收預期從 675-725 億歐元降至 650-700 億歐元，營業利潤率估值從 7%-9% 大降至 5%-7%。

賓士預估，今年全年調整後的汽車銷售回報率在 4%-6% 之間，低於今年初預期的 6%-8% 之間，BMW 目前則尚未調整業績預期。

為因應挑戰，BBA 採取了一系列措施。為因應美國關稅，BBA 決定在美國增加生產基地，奧迪計畫投資 46 億美元建造新廠，賓士將從 2027 年開始在美新增生產線，BMW 正研究擴大美國工廠產能。

在中國市場，BBA 則強化戰略地位，加速推出電動車，BMW 打算今年在中國推出 10 餘款新車型，賓士將投產中國專屬純電車型，奧迪也將推出多款電動新車。