中國車市降溫 7月銷量增幅驟降至6.3%

2025-08-08

中國汽車銷量成長放緩，7 月乘用車零售銷量年增率從 6 月的 18% 驟降至 6.3%，達 180 萬輛。《華爾街日報》周五 (8 日) 指出，這反映出北京遏制全球最大汽車市場價格戰的努力開始見效，車商減少促銷活動，消費者轉為觀望。

隨著北京政府遏制價格戰，中國7月汽車銷量成長明顯放緩。(圖:Shutterstock)

根據中國乘用車市場協會 (CPCA) 公布的數據顯示，7 月乘用車零售銷量達 180 萬輛，較去年同期增長 6.3%，增幅遠低於 6 月的 18%。與前月相比，7 月乘用車銷量更是下滑 12.4%。

這一數據反映出 7 月的促銷活動和降價幅度都較去年同期減少，顯示汽車製造商正在響應中國政府對該行業過度競爭的警告，以及行業協會要求停止大幅降價的呼籲。

CPCA 表示，促銷活動減少，加上政府沒有推出新的補貼措施，對消費者構成阻礙，導致部分買家採取觀望態度。

不過，電動車銷量表現較為亮眼。新能源汽車 (包括純電動車和插電式混合動力車) 零售銷量達 98.7 萬輛，較去年同期增長 12%。1 月至 7 月，中國新能源汽車總銷量達 646 萬輛，較去年同期增長 30%。

美國電動車巨擘特斯拉 (TSLA-US)7 月在中國銷量為 6.78 萬輛，較去年同期下滑 8.4%，較前月下降 5.2%。

中國汽車出口則表現強勁，乘用車出口較去年同期增長 25%，達 47.5 萬輛，其中新能源汽車出口量更是成長超過一倍，達 21.3 萬輛。

CPCA 指出，由於去年 7 月推出以舊換新計畫，中國汽車業 8 月可能面臨較高的比較基數。汽車製造商和經銷商也正在應對季節性疲軟。該協會預期本月汽車業將保持大致穩定。