川普關稅曾讓美車廠面臨產業災難 但如今利潤超預期 專家：做對3件事！

今年初，美國總統川普推出汽車關稅政策時，全球各大車廠曾如臨大敵，憂心這將是一場產業災難，但如今事態發展卻出乎意料。儘管關稅仍構成壓力，但車廠整體情況遠比預期樂觀，利潤甚至可能超越川普 1 月上任前的水準。

最初，當川普宣布對進口車及零件加徵 25% 關稅時，所有車廠都陷入恐慌。美國本土車廠也好，海外品牌也罷，均高度依賴進口零件，墨西哥和加拿大更是主要來源。

福特汽車 (F-US) 執行長 Jim Farley 當時直言，關稅將為產業帶來「前所未有打擊」，但現實很快就緩和，因川普政府迅速調整政策，降低了最嚴重的影響。

通用汽車 (GM-US) 將原預估的 50 億美元年度成本削減 5 億，福特更將今年關稅成本預期從 20 億腰斬至 10 億，德國車廠福斯雖因歐洲電動車業務等其他問題，第三季虧損 10 億歐元，但關稅造成的損失被稀釋，且全年虧損仍低於預期四分之一。

值得注意的是，車廠並未將關稅成本直接轉嫁給消費者。儘管部分車廠透過拆分配置收費、停產低利潤車型等方式消化壓力，但新車均價僅年增 4%，約 5 萬美元。若美加墨新貿易協定達成，或與南韓自貿協定推進，關稅成本還有進一步下調空間。

更關鍵的「意外之財」來自於監管政策調整。今年 7 月通過的稅收與支出法案，取消了車廠因燃油效率不達標而必須支付的高額罰款。過去，車廠為規避處罰，必須斥資向特斯拉等「零排放積分」企業購買配額，如今這項負擔完全消失。

福特財務長 Sherry House 上月表示，已無需再為未來計畫購買 25 億美元積分。

分析師指出，此舉可讓每輛汽車製造成本降 3%-5%，車廠還能增產高利潤的大型卡車和 SUV。此前，受排放標準限制的車款，如今正成為利潤增長點。福特打算明年將 F-150 和 F 系列皮卡增產逾 5 萬輛，通用也考慮將密西根工廠從虧損電動車轉向燃油車生產。

獨立分析師 Jeff Schuster 總結道：「儘管關稅仍是阻力，但車廠消化得很好。監管成本消失後，行業健康狀況比 4 月時樂觀得多。」

Wedbush 證券分析師 Dan Ives 也認為，車廠成功應對了雙重挑戰，短期前景甚至優於年初預期。