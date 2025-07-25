鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-25 18:40

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近年來，全球汽車市場格局風雲變幻，中國車廠正以前所未有的速度改寫產業版圖。當比亞迪以雷霆之勢橫掃國內車市時，另一家蟄伏多年的自主品牌——奇瑞，正以穩健的步伐在海外市場開疆拓土，書寫著中國汽車工業的新傳奇。

中國車廠雙雄爭霸格局成型！比亞迪本土稱王 奇瑞海外封神（圖：Shutterstock）

最新統計顯示，中國汽車出口量在 2023 年突破 491 萬輛，首次超越日本登頂全球冠軍寶座，2024 年更以 641 萬輛的規模穩居世界第一。依照當前成長態勢，今年全年出口量有望突破 700 萬輛大關，創下人類史上單一國家年度汽車出口新紀錄。

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在這場出海競賽中，奇瑞汽車今年上半年以 54.8 萬輛的出口成績力壓比亞迪的 47.2 萬輛，連 22 年蟬聯中國車廠出口冠軍。這意味著平均每半分鐘就有一輛奇瑞汽車駛向海外，持續刷新著中國汽車「出海」速度。

身為中國最早探索國際市場的拓荒者，奇瑞自 2001 年開啟中國轎車批量出口先河以來，已建構起涵蓋全球 115 個國家和地區的銷售網絡，累計為海外市場輸送超 500 萬輛汽車。

奇瑞成立於 1997 年，歷經二十餘年技術積累，於 2005 年成功研發國內首款擁有自主知識產權的 ACTECO 發動機，奠定了技術立企的發展基調。

儘管在 2011 年後經歷十年戰略調整期，奇瑞透過建構全球化研發體系、深化在地化製造佈局，成功實現從「產品出海」到「智造出海」的轉型升級，目前已進入以技術創新為核心的 3.0 發展階段。

2021 年成為奇瑞發展歷程的關鍵轉捩點。此後四年間的年度銷量從 73 萬輛激增至 260 萬輛，營收突破人民幣 4800 億元，較去年同期成長超 50%，強勢躋身全球 500 強。

進入 2025 年，奇瑞持續保持強勁成長勢頭，上半年銷量達 126 萬輛，其中約半數來自海外市場，形成國內國際雙輪驅動的獨特優勢。這種均衡發展模式在中國車廠中獨樹一幟，既彰顯自家產品在全球市場的競爭力，也反映出企業深耕國際化的戰略定力。