鉅亨網編輯林羿君 2025-06-12 09:00

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在 6 月 10 日晚間至 11 日凌晨，中國多家主流汽車製造商不約而同地發表聲明，公開承諾將對供應商的支付帳期統一縮短至 60 天以內。這項集體行動，不僅是對國家新政策的積極響應，更深層預示著長期以來被視為常態的產業慣例將被打破，整個汽車供應鏈的生態系統正迎來一場深刻的變革。

終結內捲！中國車企集體縮短帳期 供應鏈迎來「60天現金革命」。(圖:shutterstock)

政策驅動下的產業自覺

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此次眾多車企的集體行動，其背後有著明確的政策依據與推力。自 2025 年 6 月 1 日起，經過修訂的《保障中小企業款項支付條例》已正式施行。該條例的核心精神在於保護中小企業的合法權益，其中明文要求大型企業在收到貨物、工程或服務之日起，必須在 60 天的法定期限內支付相關款項。

汽車製造商作為產業鏈中無可爭議的核心大型企業，其支付行為與週期，直接牽動著成千上萬家中小企業供應商的生存與發展命脈。因此，這次的集體承諾，不僅是企業守法的表現，更是一次展現社會責任與產業遠見的自覺行動。

告別漫長帳期 從根本改善現金流

在過去相當長的一段時間裡，汽車供應商，特別是處於產業鏈末端的中小企業，普遍承受著因漫長帳期所帶來的巨大壓力。

根據 2024 年的一份產業調查數據顯示，中國車企的平均支付帳期高達 170 天以上，部分企業的帳期甚至超過 240 天，將近八個月之久。Wind 的相關數據亦從側面印證了這一點，例如海馬汽車的應付帳款週轉天數曾高達約 206 天，產業巨頭比亞迪約 146 天，吉利汽車則約 117 天。

在實際的商業運作中，供應商從交付零件、通過驗收，到最終從車企手中實際收到現金，往往需要經歷 6 至 12 個月的漫長等待。這使得他們的資金鏈長期處於極度緊繃的狀態，為了維持正常的生產運營和員工薪資發放，不得不尋求外部融資，從而承擔了高昂的財務成本，嚴重侵蝕了其本就微薄的利潤空間。

將帳期統一縮短至 60 天，對廣大供應商，尤其是抗風險能力較弱的中小企業而言，無疑是一場及時雨。最直接的效益是其現金流狀況將獲得顯著且根本性的改善。

財務成本的降低，意味著企業獲利能力的提升。更重要的是，穩定且可預期的資金回流，將使供應商有能力與信心投入更多資源於技術創新、設備升級和人才培養，為整個產業的長遠技術進步注入了新的、源源不絕的活力。

車企的深沉盤算：從成本轉嫁到價值共享

對於主動做出承諾的汽車製造商本身，遵守 60 天付款的規定，絕非僅僅是為了應對政策的被動合規，其背後更蘊含著一項深思熟慮的、著眼於未來的企業發展策略。

首先，這項外部的變革壓力，實則倒逼車企進行內部管理的精細化與數位化升級。例如，中國一汽集團為確保承諾落地，已透過建立數位化雲端平台，實現了從合約簽訂、發票匹配到最終支付的全流程監控，成功將過去需要 15 天的發票校驗時間，大幅壓縮至 3 天。

東風汽車則大刀闊斧地簡化內部審核流程，將不必要的審核層級減少了 40%。這些措施不僅極大提升了支付效率，更成為企業推動供應鏈管理從粗放式走向精細化、智慧化轉型的重要契機。

其次，在當前全球汽車市場競爭進入白熱化，特別是新能源與智慧網聯汽車技術飛速迭代的背景下，一個穩定、高效、互信的供應鏈體系，已成為車企最核心的競爭力之一。透過縮短帳期，車企能夠與供應商建立起更為緊密與穩固的戰略夥伴關係，這不僅能確保優質、創新的零件穩定供應，保障自身產能，更能促進雙方在前端技術研發上的深度協同與合作。