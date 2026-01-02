〈車市〉2025台灣新車銷量41.4萬台 三大車商逆勢成長 這10款車最熱賣

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-02 15:33

2025 年台灣新車銷售統計今 (2) 日出爐，合計共 414,436 台，年減 9.5%，更創 2013 年以來新低，反映台美關稅談判的高度不確定性，令市場瀰漫濃厚觀望氣氛，不過，前十大車商中，仍有三家逆勢成長，包括和泰車 (2207-TW) 代理的 LEXUS、中華車 (2204-TW)CMC 和 TESLA，而 TOYOTA 和 MAZDA 表現也接近持平水準，衰退幅度均不到 1%。

LEXUS連續第三年衛冕台灣豪華車市場銷售冠軍。(圖：和泰車提供)

去年 TOYOTA 仍穩居銷售冠軍，總銷售達 124907 台，僅年減 0.1%，其次為 LEXUS 28628 台，年增 0.4%，CMC 23997 台，年增 20.4%。

圖表：和泰車提供。

其中，前 10 大熱銷車款就由 TOYOTA 包辦 5 款，分別為 CROSS、RAV4、TOWN ACE、YARIS CROSS 和 ALTIS，整體來看，和泰車仍是車市大贏家。

另一方面，比較特別的是，TESLA 衝上銷售第 8 名，掛牌數 16590 台，年增 8.6%，主要是因 MODEL Y 熱銷達 13384 台。

和泰車指出，LEXUS 連續第三年衛冕台灣豪華車市場銷售冠軍，主要是因 LEXUS 休旅車深受車主青睞，NX、RX、UX 三款休旅車就占據豪華車市場年度銷售量前 5 名。

其中，NX 車系全年熱銷 11094 台，於中型豪華休旅級距再度繳出年度銷售破萬台的佳績；RX 車系全年登錄 5743 台，而都會跨界休旅 UX 和 LBX，則分別以 4,832 台、2,408 台的掛牌數，成為小型豪華休旅市場的首選。