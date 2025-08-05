鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-05 16:10

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穆迪分析 (Moody’s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 警告，美國經濟正「瀕臨衰退」。他指出，除了令人震驚的就業報告，過去一周的經濟數據綜合呈現出經濟走向下行的景象。

穆迪：就業市場走弱、消費停滯 美國經濟衰退警訊浮現(圖:shutterstock)

Zandi 表示，多項指標都顯示經濟疲軟：

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• 勞動市場正在走弱：最新的就業報告數據令人震驚，上月就業人數僅增加 73,000 人，遠低於預期。5 月和 6 月的數據也被大幅下修，導致過去 3 個月的平均月增幅僅為 35,000 人。

Zandi 強調，儘管失業率在 4% 至 4.2% 的窄幅區間內波動，看似穩定，但這是由於勞動力規模停滯不前所致。他解釋，過去 6 個月外籍勞動力因移民政策銳減了 120 萬人，導致整體勞動參與率下滑。此外，Zandi 指出經濟範圍內出現了「招聘凍結」，特別是對應屆畢業生而言。

摩根大通的經濟學家也發出警報，指出私人部門招聘已降溫至平均每月 52,000 人，並將這種勞動需求的大幅下滑視為「衰退預警信號」。

• 消費者支出停滯：6 月份的個人消費支出增長低於預期，顯示消費者支出已停滯。

• 建築業和製造業萎縮：6 月份建築支出持續下降，尤其以獨棟住宅的銳減最為顯著。供應管理協會 (ISM)7 月份的製造業活動指數也呈現下滑，表明該行業的收縮速度正在加快。

Zandi 認為，造成經濟困境的元兇是「美國關稅提高，以及高度限制性的移民政策」。他表示，關稅正日益深刻地侵蝕美國公司的利潤和美國家庭的購買力，而移民勞工的減少則意味著經濟規模的縮小。