鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-29 20:40

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標普 500 指數上周上漲 1.5%，儘管如此，美國銀行 (BofA) 客戶仍淨拋售美國股票 14 億美元，從市場撤出資金。

美銀客戶淨拋售美股 市場現謹慎訊號 但ETF買氣續旺(圖:shutterstock)

此次拋售主要由機構投資者主導，他們在過去 12 周中已有 11 周呈現淨賣出。避險基金在暫停兩周後也恢復拋售。然而，私人客戶則在過去 33 周中有 31 周保持穩定買入。

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企業客戶的庫藏股活動連續第四周低迷，並低於季節性常態。策略師 Jill Carey Hall 指出，庫藏股占市值百分比的減速，可能反映了高利率和股票估值的影響，並預計資金將轉向股息。

各產業流量顯示出普遍疲軟，11 個產業中有 8 個出現資金流出。其中，科技和通訊服務類股流出最多，扭轉了前一周的資金流入。公用事業延續了連續十周的賣出趨勢。

另一方面，能源等大宗商品相關類股表現突出，其中能源股錄得五周以來首次資金流入。

在 ETF 方面，客戶維持強勁買氣，淨買入加速至近 1 個月來的最高水準。資金流入涵蓋所有主要股票風格和規模細分，儘管寬基市場 ETF 則出現資金流出。

健康護理和通訊服務類股 ETF 領漲資金流入，而消費性非必需品股則錄得自六月中旬以來首次周度流出。按規模來看，中型股是唯一實現淨流入的群體，而大型股和小型股則被拋售。