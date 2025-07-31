星巴克財報遜色但客流回升 華爾街樂觀看待其轉型大計

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-31 02:42

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《CNBC》周三 (30 日) 報導，儘管星巴克（SBUX-US）第 3 季財報不如預期，華爾街分析師仍從中看到轉機。執行長 Brian Niccol 的重振策略初見成效，來客數逐月改善，市場關注焦點已從短期財務表現轉向長期復甦潛力。

星巴克第3季財報不佳但現復甦跡象，來客數改善。(圖:Shutterstock)

William Blair 分析師 Sharon Zackfia 周三在客戶報告中指出：「星巴克第 3 財季的重點不在財報數字，而是能否證明未來復甦的步調。」

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星巴克周二晚間公布財報顯示，同店業績連續第 6 季衰退，但管理層在法說會上強調，當季每個月的來客數都呈現連續改善趨勢。

更令人振奮的是，非會員顧客的來客數開始成長。過去幾年來，沒有加入星巴克會員計畫的消費者持續流失，正是該品牌近期業績疲軟的主要原因。

RBC Capital Markets 分析師 Logan Reich 直接將周三的研究報告命名為「復甦綠芽更加茁壯」。他特別提到執行長 Brian Niccol 表示轉型進度超前預期，「綠圍裙服務」新制度加速上路，手機 App 功能也同步升級。這套人力新制度希望讓門市環境更親切，同時維持服務效率。

星巴克還預告 2026 財年將推出新品項，包括蛋白質冷萃泡沫和升級版餐點選擇。TD Cowen 分析師 Andrew Charles 表示，公司「更積極的創新策略」讓他對同店業績回升更有把握。

不過，儘管多數分析師看好轉型前景，投資人對 Niccol 和他的「回歸星巴克本業」策略仍有疑慮。以華爾街預估同店業績何時重返成長來看，復甦時程比原先預期來得長。