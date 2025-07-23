鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-23 17:00

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南韓主要電子企業將於明 (24) 日起陸續公佈今年第二季財報，其中最受市場關注的是 SK 海力士的營業利潤能否首次突破 9 兆韓元，創下歷史新高。此外，面對近期關於高頻寬記憶體 (HBM) 市場的悲觀預期，SK 海力士在公佈財報時會如何回應也備受矚目。與此形成鮮明對比的是，根據三星電子與 LG 電子發布的初步財報，兩家公司第二季獲利均較去年同期近乎腰斬。

韓重量級科技股財報明登場！SK海力士Q2獲利有望首破9兆韓元 再創歷史新高（圖：Shutterstock）

SK 海力士將在周四 (24 日) 發布最新財報，LG 電子則在隔天，三星電子則定於下周四 (31 日)。

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市場預測，在 HBM 的強勁銷售帶動下，SK 海力士今年第二季營收與營業利潤分別有望達到 20.6109 兆韓元與 9.0199 兆韓元，較去年同期分別成長 25.5% 及 64.9%。

若 SK 海力士營業利潤符合預期，將超過去年第四季的 8.0828 兆韓元，再創歷史新高。隨著生成式 AI 快速發展，HBM 需求大增，SK 海力士今年首悸在全球 DRAM 市場上首次超越三星電子，登上「市佔王」寶座。

不過，全球投資銀行高盛近日下調對 SK 海力士的投資評級，由「買入」調至「中性」，並預測明年 HBM 市場恐供過於求、價格下跌，SK 海力士有望在周四財報會議上回應高盛看法，並就未來市場前景作出說明。

至於 LG 電子，根據該公司本月 7 日發布的第二季初步財報顯示，合併營收 20.74 兆韓元，營業利潤為 6,391 億韓元，分別較去年同期下降 4.4% 及 46.6%。負責電視等產品的媒體解決方案 (MS) 部門在需求萎縮、LCD 面板價格上漲以及市場競爭加劇下出現虧損。作為主力的家電業務則受到美國 10% 普通關稅和 50% 的鋼鐵相關產品關稅的雙重打擊，獲利能力明顯下滑。

根據金融資訊企業 FnGuide 統計，券商機構對 LG 電子第二季銷售額和營業利潤的平均預期分別為 21.4973 兆韓元和 8563 億韓元，實際銷售額較預期減少約 7000 億韓元，營業利潤則相差約 200 億韓元。

LG Innotek、LG 顯示器、三星馬達等主要零件企業因全球訂單減少和匯率下跌等因素，業績同樣不容樂觀，其中 LG Innotek 在 LG 集團三大電子關聯公司中料將出現最大跌幅。根據 FnGuide 數據，LG Innotek 第二季營業利潤平均預期為 421 億韓元，較去年同期暴減 72.2%，部分券商更預測 LG Innotek 營業利潤恐僅為 200-300 億韓元，低於市場預期。

受中國企業競爭加劇、匯率下跌以及主要客戶為規避美國對等關稅將訂單提前至第一季等因素影響，佔 LG Innotek 營收八成以上的相機模組業務業績勢將下滑。現代汽車證券研究員金鐘培指出，由於材料採購時點與產品銷售時點 (相機模組) 的匯率差異，匯率急劇下跌導致出現巨額匯損。

LG 顯示器預計第二季將出現約 6000 億韓元的營業虧損。該公司第一季雖實現 3,000 億韓元規模的營業利潤，但隨著季節性淡季來臨、匯率下跌及關稅影響，業績再度惡化。不過公司方面表示，隨著主要客戶下半年新品上市帶來的供應量增加，時隔四年實現年度轉虧為盈應該不成問題。