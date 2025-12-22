鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
分析師認為，人工智慧科技股的交易熱潮尚未結束。投資者只是在選擇哪些公司有望在 2026 年脫穎而出時，變得更加挑剔。
近期，由於市場擔憂甲骨文 (ORCL-US) 資料中心的資金問題以及 CoreWeave(CRWV-US) 的建設延誤，科技股 (XLK-US) 經歷了震盪。在報導指出 Blue Owl Capital 不會支持甲骨文 100 億美元資料中心項目後，甲骨文股價下跌，凸顯了 AI 交易中的潛在資金風險。
野村證券分析師 Charlie McElligott 指出，這些擔憂是極度有效的，市場目前正使用「審視手術刀」，最終帶來了適當的「贏家和輸家」分散，這是一個正向發展。McElligott 認為 AI 領域「仍有油水可榨」。
隨後，美光科技 (MU-US) 公布的亮眼財報點燃了 AI 交易的反彈。這家記憶體晶片製造商受惠於 AI 驅動的需求，第一季營收和每股收益均超出華爾街預期。McElligott 將美光的意外上漲衝擊，比作 2023 年 5 月輝達 (NVDA-US) 財報，所起到的催化劑作用。
從更廣泛的角度來看，市場對於大型科技公司的依賴程度很高。高盛分析師預測，2026 年標普 500 指數超過 12% 的收益增長，將主要由指數中的科技股七巨頭驅動。這七家公司 (包含 Nvidia、Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Broadcom 和 Meta) 目前約占指數總收益的四分之一，且今年平均上漲 21%，優於標普 500 指數 16% 的漲幅。
不過，Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 預計，即使在這七大公司中，明年仍將出現贏家和輸家。
