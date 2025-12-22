鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-22 14:30

分析師認為，人工智慧科技股的交易熱潮尚未結束。投資者只是在選擇哪些公司有望在 2026 年脫穎而出時，變得更加挑剔。

近期，由於市場擔憂甲骨文 (ORCL-US) 資料中心的資金問題以及 CoreWeave(CRWV-US) 的建設延誤，科技股 (XLK-US) 經歷了震盪。在報導指出 Blue Owl Capital 不會支持甲骨文 100 億美元資料中心項目後，甲骨文股價下跌，凸顯了 AI 交易中的潛在資金風險。

野村證券分析師 Charlie McElligott 指出，這些擔憂是極度有效的，市場目前正使用「審視手術刀」，最終帶來了適當的「贏家和輸家」分散，這是一個正向發展。McElligott 認為 AI 領域「仍有油水可榨」。

隨後，美光科技 (MU-US) 公布的亮眼財報點燃了 AI 交易的反彈。這家記憶體晶片製造商受惠於 AI 驅動的需求，第一季營收和每股收益均超出華爾街預期。McElligott 將美光的意外上漲衝擊，比作 2023 年 5 月輝達 (NVDA-US) 財報，所起到的催化劑作用。