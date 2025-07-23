鉅亨網編輯林羿君 2025-07-23 14:22

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去年慘敗的日元套利交易，最終可能成為日本大選結果的最大受益者之一。

石破茂將下台加劇政盪！日元套利交易報酬飆13% 強勢復活中。(圖:shutterstock)

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根據日本媒體報導，石破茂 23 日已與內部人士宣布，計畫於 8 月底請辭首相一職。

景順投資駐香港亞太區固定收益主管 Freddy Wong 指出，政治格局的變化以及圍繞美國關稅的不確定性，也可能迫使日本央行推遲升息，從而有助於支撐日元套利交易活動。

自從日本在 1990 年代末將利率大幅下調，降低投資人借入日本貨幣的成本以來，套利交易一直是市場上的常見手段，但去年日本央行開始升息時，該策略遭遇挫折。隨著川普發動關稅戰，全球資金仍在尋找重新啟動該策略的機會。

日元套利交易最近開始帶來亮眼的收益。借入日元並投資於新台幣，在過去三個月的報酬率達 13%，而對南非幣與墨西哥披索進行類似操作的報酬率也都接近 10%。這與去年第三季的情況截然不同，當時這些交易全都虧損。

雖然沒有確切的方法可以衡量投入日元套利交易的資金量，但現有的數據顯示其受歡迎程度正在成長。

根據商品期貨交易委員會的最新數據，對沖基金在截至 7 月 15 日的一周內，近 4 個月來首次對日元持悲觀態度。在過去三個月中，日元兌所有主要貨幣也都有所走弱。

日本央行意外升息機率很低

去年 8 月套利交易崩潰的一個關鍵原因是日本央行意外升息，但鑑於圍繞石破茂職位的變數，這種情況再次發生的可能性現在看起來較小。

日本央行副總裁內田真一 (Shinichi Uchida)23 日表示，受貿易政策及其對國內與海外經濟成長影響的不確定性「極高」影響，目前沒有必要提高基準利率。

東京對沖基金 Go Fund Inc. 執行長 Go Tanuma 表示，政治動盪使得海外投資人更難找到購買日元的理由，因此短期內套利交易有持擴大進行的空間。

日元套利交易的長期基礎之一也依然存在：日本相對較低的利率。儘管日本央行自去年年初以來已三次提高基準利率，但目前的水平仍僅為 0.5%，遠低於美國聯準會的目標利率 4.25% 至 4.50%。

彭博策略師 Market Live 表示，日本國內通膨是一個熱門議題，這導致執政聯盟失去多數席位，但由於政治不穩定，央行不願升息。這對日元來說是一個兩難，外匯交易員將繼續利用做空日元兌 G-10 貨幣來獲利。

選舉結果這個簡單的事實也有助於支撐日元套利交易。日元的隱含波動率——衡量其預期未來走勢的指標——隨著選舉事件風險的消除而下降。這讓投資者更有信心借入日元投資於其他地方。

野村國際駐倫敦 G-10 現貨交易主管 Antony Foster 表示：「在夏季交易放緩期間，持有部分套利交易是完全合理的，但對聯準會貨幣政策的擔憂，以及主席鮑爾面臨的壓力，可能會影響未來交易。」

其他機構例如 Loomis Sayles & Co. 則認為，日元有可能進一步貶值至每美元 153 日元左右，這將支持套利交易。