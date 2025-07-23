諾基亞未公布財報先喊痛！匯率與關稅壓力重擊財測 股價一度挫8%
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
芬蘭電信設備製造商諾基亞 (Nokia) 日前在完整財報公布前，提前釋出第二季初步數據，並下修 2025 年財測，理由是匯率波動與關稅壓力打擊營運前景。利空消息一出，拖累其歐洲股價周三 (23 日) 一度重挫逾 8%。該公司預定於本周四 (24 日) 公布完整財報。
截稿前，諾基亞歐股盤中股價下跌 7.69%，每股暫報 3.79 歐元；諾基亞 (NOK-US) 美股 ADR 周三盤前小跌 0.67%，每股暫報 4.43 美元，前一交易日暴跌逾 6%。
諾基亞表示，自年初以來美元兌歐元走弱，加上目前的關稅環境，對全年營運獲利構成不利影響。該公司預期今年匯率變動將帶來約 2.3 億歐元的負面衝擊，關稅影響則介於 5,000 萬至 8,000 萬歐元之間。雖然先前曾預警第二季可能面臨 2,000 萬至 3,000 萬歐元的關稅衝擊，但這次是首次提出全年預估。
諾基亞最新預期 2025 年可比營業利益將落在 16 億至 21 億歐元之間 (約合 18.7 億至 24.6 億美元)，低於先前預估的 19 億至 24 億歐元。分析師普遍指出，匯率變動是第二季的主要利空之一。
摩根大通分析師 Sandeep Deshpande 指出，市場普遍預期的財測可能尚未充分反映歐元兌美元的重大變動。他表示，今年第二季美元兌歐元貶值幅度達 7.7%，年增幅 5.3%，意味著對營收將產生 4.2% 的連帶壓力，恐讓公司更難達成原訂目標。
在完整財報公布前，諾基亞也同步發布第二季初步財報，營收約為 45.5 億歐元，可比營業利益為 3 億歐元。根據 FactSet 彙整的分析師預期，市場原估營收為 48.1 億歐元、可比營業利益為 3.88 億歐元，顯示實際表現明顯不及預期。
瑞銀分析師 Francois-Xavier Bouvignies 表示，諾基亞此次財測下修約低於市場共識中位數 10%，而第二季營業利益更是比預期少了 26%。他指出，儘管諾基亞股價已受到競爭對手愛立信 (Ericsson) 上周財報拖累，但這次更大幅度的獲利下修，將對股價構成進一步壓力。
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