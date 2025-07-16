鉅亨網編譯段智恆 2025-07-16 22:10

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根據《CNBC》周三 (16 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳本周在北京公開露面，並證實該公司預期可望恢復對中國銷售 H20 人工智慧 (AI) 晶片。這是黃仁勳半年內第三度訪問中國，適逢輝達於美國達成 4 兆美元市值里程碑。他表示，這次重返中國是與中美雙方政府協調成果的一部分，輝達將依規「適應政策」，重啟供應鏈仍需時日。

黃仁勳與北京高層互動 美中AI冰封關係要解凍？(圖：REUTERS/TPG)

與中高層會晤 傳遞科技訊號

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黃仁勳此次行程中會晤中國國務院副總理何立峰，並重申會談未觸及稀土與電池技術出口議題。此外，他也拜訪小米 (01810-HK) 創辦人雷軍，討論 AI 應用於自駕車與語言模型發展。黃仁勳透露，出發前他已向美國總統川普簡報此行計畫，並獲祝賀輝達達成 4 兆美元市值。

談到出口管制議題時，他強調自己未參與決策過程，並稱「禁令的放寬完全是中美兩國政府的事，與我無關」，否認有影響川普政府政策的角色。他說自己職責是就科技與 AI 產業現況向政府如實回報。

H20 晶片可望重啟出貨 先行啟動供應鏈

輝達先前受美方限制，4 月起暫停向中國出貨 H20 晶片。黃仁勳表示，現階段 H20 可望恢復供應，中國銷售雖尚未重啟，但已準備重啟供應鏈，估計整體流程最多需耗時 9 個月。他表示：「我希望未來能在中國銷售更進階的晶片，因為技術不斷演進。」

儘管 H20 並非輝達的旗艦晶片，但黃仁勳指出，它仍具備訓練 AI 模型的能力，並強調「未來可在中國銷售的晶片，也會持續變得更好」。

根據輝達稍早對外說明，該公司因出口禁令導致第二季少賣 25 億美元，預期第三季再損失 80 億美元，中國市占幾乎腰斬，顯示重新打開銷售通道對輝達至關重要。

談華為競爭力與中國 AI 未來

針對中國對手華為，黃仁勳毫不保留地讚賞其晶片設計與自主技術：「任何小看華為或中國製造能力的人，都是太天真了。」他指出，華為推出的昇騰 (Ascend) 晶片結合 CANN 編譯系統與 CloudMatrix 雲端平台，構建出完整 AI 訓練生態，無需依賴輝達 CUDA 架構。他認為中國有完整替代技術，只是發展時間較短，「他們已經在跳舞了，這本身就說明了一切。」

他也讚賞中國 AI 模型蓬勃發展，並點名深度求索 (DeepSeek)、Qwen 與 Kimi 表現出色，尤其肯定其開源特性，讓使用者能自由下載、部署。他指出，「99% 的人都在用 DeepSeek R1」，應用於醫療、機器人、影像等多元場景。