鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-16 20:00

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綜合外媒周三 (16 日) 報導，福特汽車 (F-US) 在美國宣布召回逾 69 萬輛 SUV，因燃油噴油器可能出現裂痕，導致燃油滲漏至引擎室，增加車輛起火風險。此次召回涵蓋 2021 至 2024 年間生產的 Bronco Sport 與 2020 至 2022 年生產的 Escape 車型，兩者皆配備 1.5 升引擎。

福特SUV再爆燃油外洩風險 召回近70萬輛車(圖：REUTERS/TPG)

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三表示，這項決定是經過長達一年的調查後做出的。根據福特遞交的召回報告，出問題的燃油噴油器由義大利 Dumarey Flowmotion Technologies 供應。初步估算約 0.3% 的受影響車輛可能存在該缺陷。

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NHTSA 指出，燃油外漏進入引擎室後，若遇高溫或電子零件，可能引發火災。駕駛人可能會聞到強烈汽油味，儀表板上出現警示，或看到煙霧甚至明火。

福特表示，目前的初步修復措施是針對引擎控制系統進行軟體更新，加入偵測噴油器洩漏的功能，一旦出現異常，系統會自動減少引擎輸出並停止燃油供應，防止進一步擴大災情。該更新將由經銷商免費提供。此外，公司仍在研發更完善的機械解決方案。

此次行動也擴大了福特在 2022 與 2024 年兩次召回的範圍。過去的召回僅提供軟體更新，未針對潛在的噴油器裂損進行零件更換。2024 年，NHTSA 曾展開調查質疑修復方案未針對根本原因進行處理。福特本月回報，有 8 輛曾發生引擎室火災的車輛驗出噴油器裂損，其中 6 輛並未安裝更新的引擎軟體。

根據福特遞交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，這起召回將列為第二季業外損失，預估將對公司造成約 5.7 億美元的成本影響。不過，該項開支不會影響福特的調整後息稅前盈餘 (adjusted EBIT)、每股獲利 (adjusted EPS) 或調整後自由現金流 (adjusted free cash flow)。