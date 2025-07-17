鉅亨網編譯段智恆 2025-07-17 00:40

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慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise) 周三 (16 日) 宣布，已與維權投資人 Elliott Investment Management 達成合作協議，雙方將就強化股東價值展開合作，並成立全新的策略委員會。此舉正值慧與科技力拚人工智慧 (AI) 資料中心成長、面對競爭對手崛起之際。

Elliott入主慧與科技董事會 盼推動營運與資本改革(圖：REUTERS/TPG)

根據聲明，曾任 Citrix 執行長、現任晶片設備商科磊 (KLA-US) 董事長的 Robert Calderoni 將加入慧與科技董事會，並擔任新策略委員會主席。該委員會還將納入其他三位獨立董事，包括 Gary Reiner、Raymond Lane 與 Charles Noski，未來將負責規劃營運與資本運用策略。

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Elliott 合夥人 Jason Genrich 表示：「我們與慧與科技董事會的溝通正面，認為公司仍有龐大潛在價值。Bob(Robert Calderoni) 的加入與其領導的策略委員會將有助於發掘有意義的提升空間。」

慧與科技雖身為 AI 資料中心伺服器供應商之一，卻屢遭投資人與分析師批評未能如同戴爾 (DELL-US) 般快速擴展 AI 業務。儘管 AI 伺服器需求強勁，但因需搭載高成本的晶片──如輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 產品──導致毛利承壓。此外，慧與科技也面臨川普政府最新關稅衝擊，並已啟動裁員計畫，預計裁撤約 3,000 名員工。

今年 6 月，慧與科技獲得美國司法部放行，正式完成對網通設備商瞻博網路 (Juniper Networks) 以 130 億美元進行的併購案。根據反壟斷條件，合併後的新公司須拆分慧與的 Instant On 無線業務，並拍賣瞻博網路競爭業務 Mist 的授權。

此次與 Elliott 的合作協議還包括資訊共享、限制投票與代理權爭奪等條款，協議期限為一年，Elliott 可於協議有效期內任命一名代表進入慧與科技董事會，並參與 2026 年股東大會選舉。