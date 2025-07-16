鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-16 20:35

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美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 單月增幅幾乎沒有變動，顯示即便關稅推升部分商品價格，整體批發通膨仍受到服務成本下滑的抵銷。該數據加強市場對聯準會 (Fed) 在今年 9 月或 11 月可能啟動降息的預期，激勵美股走揚、美債殖利率回落。儘管近期消費者物價指數 (CPI) 報告顯示部分與關稅相關商品價格上揚，不過 PPI 走勢顯示整體通膨壓力仍可控，特別是在服務業價格疲軟的情況下。

服務價格轉弱助攻！美6月PPI意外降溫 Fed今年降息腳步近了？(圖：REUTERS/TPG)

具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 周三 (16 日) 公布數據顯示，6 月 PPI 增幅較前月持平，低於市場預期的 0.2% 增幅，也低於 5 月經上修後的 0.3%；年增率則由 5 月的 2.7% 降至 2.3%，創下 2024 年 9 月以來最低。

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6 月 PPI 年增率則由 5 月的 2.7% 降至 2.3%，創下 2024 年 9 月以來最低。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，剔除食品與能源的核心 PPI 亦月增 0%、年增 2.5%，其中年增幅同樣放緩至近一年半新低。

剔除食品與能源的核心 PPI 年增 2.5%，放緩至近一年半新低。(圖：ZeroHedge)

服務價格走弱 抵銷商品漲勢

6 月商品價格受能源與部分耐久財價格上漲帶動，月增 0.3%，其中不含食物與能源的商品價格亦增 0.3%。天然氣價格月漲幅為三年來最大，汽油、家電與電力等價格也有所上升。不過雞蛋價格下跌逾兩成，某些化工原料價格亦出現回落。

服務價格則成為 PPI 持平的關鍵。該類價格月減 0.1%，連帶壓低整體指數。其中旅宿服務價格大跌 4.1%，航空客運價格亦下滑 2.7%，創下 2024 年 5 月以來最大月跌幅。旅遊需求降溫也拖累餐飲批發與汽車零售服務。

服務價格則成為 PPI 持平的關鍵。該類價格月減 0.1%，連帶壓低整體指數。(圖：ZeroHedge)

批發與零售利潤率自 5 月大幅反彈後，6 月幾乎持平，顯示企業對於將進口成本完全轉嫁給消費者仍持謹慎態度。專家指出，這也意味著關稅的通膨效應正逐步滲透，但尚未全面反映於最終售價。

市場聚焦核心 PCE 與 Fed 動向

PPI 的部分組成項目將反映在美國 Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數中。根據經濟學家預估，6 月核心 PCE 月增 0.3%，年增 2.8%，略高於 5 月的 2.7%。該數據預計於本月稍晚公布，將成為 Fed 研判通膨趨勢的重要依據。

儘管近期消費者物價指數 (CPI) 報告顯示部分與關稅相關商品價格上揚，不過 PPI 走勢顯示整體通膨壓力仍可控，特別是在服務業價格疲軟的情況下。這進一步鞏固市場對聯準會 9 月或 11 月降息的期待。

川普政府日前宣布，自 8 月 1 日起將對來自墨西哥、日本、加拿大、巴西與歐盟等多國的進口商品加徵新一輪關稅。經濟學家預期，這些關稅將推升商品價格至年底，不過目前數據顯示，企業仍在觀望是否將成本完全轉嫁。

根據上月公布的 Fed 會議紀錄，只有「少數幾位官員」傾向最快在 7 月底會議上開始降息，多數仍持觀望立場。分析師認為，若未來通膨指標進一步降溫，可能使鴿派聲音占上風。

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 7 月維持利率不變大勢已定，不過 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 54.2%、10 月降息 1 碼的機率為 48.8%。