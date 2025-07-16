鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-16 21:42

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美股主要指數周三 (16 日) 開盤走揚，投資人消化多家大型銀行財報與最新生產者物價指數 (PPI) 報告。6 月 PPI 增幅低於預期，進一步增強市場對聯準會 (Fed) 今年降息的期待，與此同時美國工業生產數據表現亮眼，也提振整體風險偏好，帶動道瓊指數盤初上漲逾百點、美債殖利率同步回落。

〈美股早盤〉PPI降溫+銀行財報穩健 主要指數小幅走高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 160 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 10 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 1.4%。

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美國通膨數據釋出降息希望，激勵股市走高、債券殖利率下滑。標普 500 指數期貨周三上漲 0.2%，10 年期美債殖利率下跌 2 個基點至 4.46%，美元則震盪整理。

美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 月增速幾乎持平，低於市場預期，反映服務價格下滑，顯示企業可能已部分吸收進口關稅帶來的成本壓力。數據公布後，市場對聯準會 (Fed) 今年內降息的期待升溫。

具體來看，6 月 PPI 月增率為 0%，與前月上修後的 0.3% 增幅相比明顯放緩。《彭博》調查經濟學家原預測中位數為上升 0.2%。扣除食品與能源後的核心 PPI 同樣幾無變動。

這項數據發布正值市場持續關注通膨趨勢與貨幣政策走向之際。分析人士認為，若物價壓力持續降溫，將為 Fed 啟動降息循環提供更多空間。

有分析指出，6 月 PPI 表現疲軟，加上本周稍早公布的 CPI 報告顯示核心通膨也低於預期，增強了市場對通膨可控的信心。若這股趨勢延續，將進一步穩固 Fed 今年內降息的政策空間。

不過也有觀點提醒，雖然通膨降溫提供政策轉向的理據，但川普政府加徵關稅的效應尚未全面反映在物價中，Fed 可能仍需觀察後續數據，避免過早行動導致通膨反彈風險。

截至台北時間周三（16 日）21 時許：

焦點個股：

福特 (F-US) 早盤股價下跌 1.77%，至每股 11.37 美元

福特汽車在美國宣布召回逾 69 萬輛 SUV，因燃油噴油器可能出現裂痕，導致燃油滲漏至引擎室，增加車輛起火風險。此次召回涵蓋 2021 至 2024 年間生產的 Bronco Sport 與 2020 至 2022 年生產的 Escape 車型，兩者皆配備 1.5 升引擎。

高盛 (GS-US) 早盤股價上漲 0.31%，至每股 704.67 美元

高盛集團周三 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，在川普政府貿易政策掀起市場震盪之際，該行股票交易營收創下華爾街史上最高紀錄，推升整體獲利超出市場預期，繳出相當亮眼的成績單。此外，該行還宣布將自第三季起把股息提高至每股 4 美元。

美銀 (BAC-US) 早盤股價上漲 0.78%，至每股 46.51 美元

美國銀行周三公布其第二季財報，第二季每股獲利為 0.89 美元，高於分析師普遍預期的 0.86 美元，但營收不及預期。在財報公布後，美國銀行股價表現波動，儘管在盤前交易初期曾小跌，隨後轉為上漲 1.4%。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 PPI 年增率報 2.3%，預期 2.5%，前值 2.7%

美國 6 月 PPI 月增率報 0.0%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 6 月核心 PPI 年增率報 2.6%，預期 2.7%，前值 3.2%

美國 6 月核心 PPI 月增率報 0.0%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析：

美國銀行調查顯示，投資人正以 16 年來最快速度湧入美股科技股，推動股市從川普 4 月「解放日」關稅引發的重挫中迅速反彈。科技股配置在今年 4 月至 7 月間出現 2009 年 3 月以來最大增幅。