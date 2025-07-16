鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-16 20:30

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高盛集團 (Goldman Sachs) 周三 (16 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，在川普政府貿易政策掀起市場震盪之際，該行股票交易營收創下華爾街史上最高紀錄，推升整體獲利超出市場預期，繳出相當亮眼的成績單。此外，該行還宣布將自第三季起把股息提高至每股 4 美元。

〈財報〉高盛交易部門發威 Q2營收、獲利雙雙勝預期(圖：REUTERS/TPG)

圖：高盛第二季財報

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根據財報，第二季稅後淨利達 37.2 億美元，年增 22%，每股獲利為 10.91 美元，優於分析師預期的 9.53 美元；同期營收達 145.8 億美元，也比市場預估高出約 11 億美元。截稿前，高盛 (GS-US) 周三盤前股價上漲 1.17%，每股暫報 710.72 美元，該行股價自今年以來已上漲 23%，在標普金融股指數中排名第五。

股市動盪助攻交易營收創紀錄

在全球市場因貿易政策不確定性而劇烈波動下，高盛股票交易營收攀升至 43 億美元，年增 36%，較分析師預估值高出約 6.5 億美元，也優於第一季的表現。高盛指出，這主要受惠於股票與衍生性商品的做市業務熱絡，另有融資需求強勁加持。

不只股票部門表現亮眼，高盛固定收益、貨幣與商品 (FICC) 部門也繳出佳績，營收達 34.7 億美元，年增 9%，同樣優於市場預期。FICC 中的融資營收更創歷史新高，顯示在當前資本市場波動中，高盛仍具高度操作靈活性。

併購需求回溫 投資銀行業務回彈

儘管部分企業因貿易前景不明而採取觀望態度，但高盛指出，隨著壓抑許久的併購需求浮現，交易活動也有所回溫。第二季投資銀行總營收達 21.9 億美元，年增 26%，其中財務顧問收入大增 71%，主因是美洲、歐洲與中東市場併購案數量增加。

另一方面，股票承銷業務表現持平，債券承銷則因槓桿融資活動放緩而小幅下滑。

資產管理業務獲利下滑 裁員與控管成本並進

資產與財富管理部門的表現則稍顯疲弱。該部門第二季淨營收為 37.8 億美元，較去年同期下滑 3%，主要受到股債投資表現不佳所拖累。不過，管理費收入仍年增 11%，顯示該業務對高盛的長期發展依然重要。

高盛同時持續推進節省成本的多年度計畫。第二季員工人數已減至 45,900 人，較前一季減少約 2%，並持續將部分管理與合夥人職位遷至達拉斯、華沙與班加羅爾等成本較低的策略地點。