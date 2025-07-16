鉅亨網編譯段智恆 2025-07-16 01:41

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美國 30 年期公債殖利率周二 (15 日) 攀升至 5%，即便 6 月消費者物價指數 (CPI) 顯示核心通膨低於預期，仍無法完全化解市場對未來通膨風險的擔憂，特別是來自川普政府新一輪關稅的潛在壓力。交易員重新評估聯準會 (Fed) 降息時點，並降低全年降息次數的預期。

CPI報告難解疑慮！美債殖利率全線上揚 30年期升至5%(圖：REUTERS/TPG)

CPI 初值未穩市場情緒 長債殖利率創近月新高

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美國 6 月 CPI 月增 0.3%，年增率升至 2.7%，略高於預期；核心 CPI 年增則為 2.9%，稍低於預期，初步帶動公債殖利率下滑。然而，報告中亦顯示部分類別價格開始受關稅推動而上揚，市場憂慮下半年通膨將回升，尤其是家具、家電、玩具與服飾類價格出現明顯上漲。

在這些因素下，10 年期以上長債殖利率大幅反彈，30 年期殖利率美股周二盤中觸及 5%，為 6 月初以來首見。短天期殖利率也上揚超過 4 個基點，顯示市場正重新思考 Fed 降息空間與時機。

押注關稅推升通膨 資金流向避險部位

TD 證券利率策略主管 Gennadiy Goldberg 表示：「儘管核心通膨略為緩和，但關稅通膨的傳導效應已開始浮現，未來幾個月價格將承壓。」在這種預期下，債券選擇權市場浮現巨額押注：有交易員投入約 1,000 萬美元，押注 30 年期殖利率將在 8 月中旬前升至 5.3%。

美國 10 年期通膨預期也升至 2.42%，創下 2 月以來新高。這類預期源自公債與通膨保值債券之間的殖利率差，反映市場對未來平均通膨水準的看法。

Fed 仍等待更多數據 對通膨保持謹慎觀望

儘管 CPI 報告在部分面向帶來驚喜，但交易員普遍認為距離政策轉向仍有距離。花旗與美銀經濟學家根據 6 月數據預估，Fed 偏好的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率可能升至 2.8%，高於 5 月的 2.7%。這可能讓 Fed 在 9 月前仍保持觀望。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場對 7 月底降息的預期幾乎消失，9 月降息機率則略高於五成。策略師指出，強勁的 6 月就業數據亦削弱 Fed 短期內行動的必要性。

Fed 主席鮑爾曾多次表示，需更多時間觀察關稅影響，重申「耐心是必要的」，以應對川普政府對降息的政治壓力。美國總統川普周二再度喊話 Fed 降息，稱當前通膨「非常低」，應立即行動。