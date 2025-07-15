百度自駕車結盟Uber進軍全球市場 首波鎖定亞洲中東

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-15 23:01

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據《CNBC》周二 (15 日) 報導，中國搜尋引擎巨擘百度 (BIDU-US)(09888-HK) 與 Uber(UBER-US)達成多年合作協議，將在美國與中國以外的市場推出用 Uber 平台叫百度 Apollo Go 自駕車服務。首波預計今年稍後在亞洲與中東展開。

百度與Uber達成多年合作協議，加速無人車業務國際化布局。(圖:Shutterstock)

對百度而言，此舉有助於將其無人車業務國際化，拓展中國以外市場。Uber 則獲得經驗豐富的合作夥伴，在全球範圍內對抗自駕車競爭對手。截稿前，百度在美股盤中上漲 + 7.41%，暫報 92.23 美元。

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百度自 2021 年起已在北京等中國主要城市營運自家的無人計程車服務，用戶可透過 App 叫車使用 Apollo Go。

百度一直有意拓展海外市場，今年宣布計劃在杜拜展開自駕車測試與服務，據《CNBC》報導，百度也正評估進軍歐洲的可能性。

與 Uber 攜手合作，讓百度獲得一個擁有廣泛用戶基礎、在全球 15,000 個城市營運的平台。對 Uber 來說，在 2020 年出售自家自駕車部門後，它就持續尋求與無人車技術公司的合作機會。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 在新聞稿中指出：「Uber 是全球最大的綜合服務平台，業務橫跨交通、外送與貨運，我們有獨特的條件協助百度這樣的自駕車領導廠商，把自動駕駛技術帶到世界各地。」