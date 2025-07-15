鉅亨網編譯段智恆 2025-07-15 22:50

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美國總統川普周二 (15 日) 在 Truth Social 連發兩則貼文，疾呼聯準會 (Fed) 應立刻降息 3 個百分點，稱通膨「非常低」，每年可為政府省下一兆美元。他強調「現在就是降息的時候」，對 Fed 政策再度施壓。稍早公布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 報告顯示，核心通膨連續第五個月低於預期，強化市場對降息的預期，但 Fed 官員多數仍傾向按兵不動。

川普又開嗆！Fed不降息恐拖垮經濟 官員仍不買單(圖：REUTERS/TPG)

川普發文用大寫強調 CPI 很低。(圖：川普 Truth Social)

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川普再度呼籲 Fed 降息 3 個百分點，稱每年可為政府省下一兆美元。(圖：川普 Truth Social)

川普一再強調通膨已無大礙，批評 Fed 按兵不動將拖累經濟成長與預算節省。他的發言延續近期對 Fed 貨幣政策的猛烈批評，並呼應市場對 9 月可能降息的預期升溫。外界也留意，Fed 是否會在川普施壓與通膨趨緩的情勢下調整政策立場。

儘管核心通膨持續低於預期，但關稅效應尚未完全顯現，Fed 態度仍偏謹慎。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 稍早受訪時甚至表示，希望 Fed 主席鮑爾能在 2026 年任期屆滿時就「乾脆的離開」，進一步凸顯政府部門對現行政策遲遲未轉向的不耐。

根據美國勞工統計局 (BLS) 公布數據，6 月核心 CPI 月增 0.2%、年增 2.9%，雖較 5 月的 2.8% 略為上升，但均低於市場預期。整體 CPI 年增率則從 5 月的 2.4% 升至 2.7%，創 2 月以來新高，略高於預期的 2.6%，主因能源價格反彈，其中汽油價格單月漲幅達 1%。報告顯示核心商品價格中，若剔除新車與二手車項目，月增幅達 0.55%，創 2021 年底以來最大，反映進口商品開始受關稅影響。不過車價連兩月下滑，加上旅宿與機票價格下降，仍對通膨構成壓力。

市場普遍預期，川普祭出的新一輪高額關稅將於 8 月上路，涵蓋墨西哥、日本、歐盟等地進口商品，第三季通膨可能進一步上升。但分析師認為 6 月數據尚未充分反映關稅影響，目前仍是「一熱一冷」格局，無法成為政策轉向的關鍵依據。

雖然核心通膨未失控，不過另一項被 Fed 重視的「超核心 CPI」(扣除住房與能源的服務價格) 年增率升至 3.34%，為 2 月以來新高，顯示服務類通膨仍具黏性。與此同時，實質薪資成長也同步放緩，6 月平均時薪年增僅 1%，為近一年半來最低，反映消費者購買力逐步受壓。