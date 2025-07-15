鉅亨網編譯段智恆 2025-07-15 20:11

‌



美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (15 日) 表示，聯準會 (Fed) 主席鮑爾應在 2026 年 5 月卸任主席職位時一併離開 Fed 理事會，暗示他不支持鮑爾繼續以理事身份參與政策決策。

鮑爾該走就走？貝森特：2026卸任就別留在Fed了(圖：REUTERS/TPG)

貝森特在接受《彭博》訪問時指出：「傳統上，Fed 主席在卸任時也會一併辭去理事職務。外界談論下一任主席的同時，如果還有前任主席留在理事會中，對市場將造成混淆。」他強調，若鮑爾在卸任主席後仍留任理事，「對市場來說會非常混亂」。

‌



鮑爾目前的理事任期將持續至 2028 年 1 月，這意味著即便他在 2026 年 5 月卸任主席職位，仍可繼續參與貨幣政策決策。面對是否有意繼續留任理事的提問，鮑爾過去數月始終不願明確表態。

這樣的曖昧態度，也讓美國總統川普與幕僚在準備改組 Fed 人事布局時更加棘手。貝森特表示，目前「下一任主席提名的正式流程已經啟動」，並透露 Fed 內部與外部皆有優秀人選可供考慮。

當被問到川普是否曾考慮由他本人出任 Fed 主席時，貝森特僅表示：「我是決策過程的一部分。」他補充強調，這將是總統川普的決定，「節奏會由他主導」。

分析人士指出，貝森特的發言不僅釋出對鮑爾去留的官方立場，也透露川普政府欲強化對 Fed 人事掌控的企圖。若鮑爾在卸任主席後選擇留任理事，不僅可能干擾市場對新任主席的政策預期，也將挑戰白宮對 Fed 決策方向的主導權。