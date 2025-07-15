鉅亨網編譯段智恆 2025-07-15 23:30

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美國總統川普周二 (15 日) 在 Truth Social 宣布，已與印尼達成「對雙方都好的協議」，但未提供具體細節。這項突如其來的發言令市場與外界再度陷入觀望，美國與印尼政府尚未正式說明協議內容。

川普稱與印尼達成貿易協議 未揭內容細節(圖：REUTERS/TPG)

川普在貼文中寫道：「剛與印尼達成了一項對雙方都很棒的協議，我直接與這位備受尊敬的總統洽談，細節稍後公布！」白宮並未即時對這項貼文提供進一步說明，印尼經濟事務部也在雅加達當地非辦公時間內未立即回應媒體置評。

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圖：川普 Truth Social

就在上周，川普曾威脅將自 8 月 1 日起對印尼商品徵收 32% 關稅，導致雅加達派遣高層談判代表團赴美磋商。知情人士透露，印尼經濟統籌部長艾朗嘉 (Airlangga Hartarto) 上周會晤美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick) 與財長貝森特 (Scott Bessent) 等官員，並在會議中提出多項企業合作案。

消息傳出後，反映印尼股市的 iShares MSCI Indonesia ETF 一度上漲 0.7%，但標普 500 指數反應平淡，漲幅有限。分析師指出，川普針對貿易政策的多次臨時發表與態度轉變，已讓市場逐漸轉趨觀望，特別是在實質內容公布前。

若川普與印尼的協議正式落實，將成為他近來對外宣布的第四個貿易架構協議。此前他已聲稱與越南、英國及中國達成類似安排，包括與中國達成關鍵礦物與科技產品的「關稅休兵」。然而，這些協議多數仍缺乏明確條文或落實細節，甚至如越南方面，對川普聲稱雙方同意 20% 關稅的說法也感到意外，仍試圖重新談判以降低稅率。